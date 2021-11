Bulj je reagirao na Plenkovićevu izjavu u kojoj je osudio napade na novinare i antivakserski prosvjed koji se dogodio u subotu u centru Zagreba.

Premijer Plenković komentirao je subotnji prosvjed protiv na glavnom zagrebačkom trgu.

"Svi ti junaci se boje male bijele vatice. Test je vatica koja traje pola sekunde. Ako im je vatica problem, nisu junaci nego slabići, paraziti i profiteri politički od krajnje desnice do ljevice. On se zaštitio kao lički medvjed s tri doze i onda pozivate ljude na prosvjed... Profiteri na strahoti preminulih i onih koji se bore za svaki dah, mislim da je to sramotno", rekao je.

Na njegovu izjavu reagirao je gradonačelnik Sinja i saborski zastupnik Miro Bulj.

"Anemični usplahireni diktator koji sve više podsjeća na Ivu Sanadera i čiji su najbliži suradnici pod istragom neovisnih europskih institucija je toliko pogubljen da nas sve naziva slabićima, parazitima i političkim profiterima koji se boje bijele vatice.

Ne bojimo se mi Anemični ničeg, a posebno ne bijele vatice. Mi se samo protivimo podjelama i uskraćivanju prava ljudima.

Istine radi, mi smo tražili testiranja sviju i to posebno u zdravstvenim ustanovama jer je sada znanstveno potvrđeno da i cijepljeni mogu biti zaraženi i prenositi virus.

Nikakav ja problem nemam s testiranjem, ali imam s dijeljenjem naših građana i s uskraćivanjem prava na temelju nelogičnih odluka Stožer i putem COVID potvrda.

A ako je netko slabokrvni slabić onda si to ti jer si se izvukao onda kad je grmilo i trebalo braniti Domovinu. Ja nisam tada bio slab i slabokrvan, a nisam ni sad. A ovakve uvrede neće proći bez žestokog odgovara, hrvatski narod će ti znati odgovoriti!

Spremamo ti referendum kojim ćemo ti pokazati koliko je nas “slabića” i “parazita” koje tako s visoka vrijeđaš i podcjenjuješ.

Spremamo ti referendum kojim ćemo ti pokazati što narod misli o tvom kompromitiranom Stožeru, tvojoj korumpiranoj parazitskoj bratiji i COVID potvrdama.

Idemo ovom anemičnom diktatoru pokazati što mislimo o njemu, njegovim uvredama i njegovim politikama", poručio je.