Zoran Milanović u Dubrovniku je komentirao nagli porast broja oboljelih od koronavirusa. Smatra da koronavirus moramo prihvatiti kao novu vrstu normalnosti.

Na otvorenju Dubrovačakih ljetnih igara predsjednik RH Zoran Milanović komentirao je rekordne dnevne brojeve novozaraženih koronavirusom.

Na pitanje brine li ga rast, reko je da treba bit ozbiljan i oprezan.

"Ali ne brine me. Ne brine me. Ja mogu ponoviti ono što sam rekao prije četiri, pet mjeseci. Stari ljudi su ugroženi, to svi znamo. Mlađi ljudi nisu. Mogu se zaraziti, u pravilu, ali teško da će se ozbiljnije razboljeti", rekao je.

"Već pomalo, posebno gledajući neke američke i zapadne kanale kablovske televizije, mislim da stvar mentalno izmiče kontroli. I da će ljudi poludjeti na kraju. S obzirom koliko ih se šopa i ubija u pojam s informacijama koje ne razumiju ni oni koji ih plasiraju, a kamoli voditelji i publika. Mislim da je sad ovo postala mrtva trka čija će studija ili istraživanje biti prvo plasirano", rekao je Milanović-.

Na pitanje znači li to da se ne slaže s uvođenjem mjera odgovorio je:

"Rekao sam da se neću petljati u to, ali s ovim ćemo morati živjeti i što prije to prihvatimo kao neku vrstu normalnosti, to bolje. Recimo, ne kao neku veliku bolest, nego kao karijes. To se izliječi. Tim bolje".