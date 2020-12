Matej radi na odjelu intenzivne njege u bolnici u Münchenu. Brine se za najteže pacijente zaražene koronom. Sada je i sam postao pacijent u toj bolnici.

Matej Slipčević medicinski je tehničar iz Pule koji već sedam godina živi i radi u Njemačkoj u LMU klinici u Münchenu. Radi se o jednoj od najvećih bolnica u zemlji s godišnjim proračunom od milijardu eura.

Matej je u Hrvatskoj završio srednju medicinsku školu, a u Njemačkoj je prošao niz specijalizacija kako bi mogao raditi na odjelu intenzivne njege i anestezije. Otkako je počela epidemija, brinuo se za životno ugrožene pacijente na odjelu intenzivne njege. Uspio je izbjeći zarazu tijekom prvog vala epidemije, no prošli tjedan osjetio je prve simptome korone.

Sada je u bolnici, u istoj onoj u kojoj je zaposlen.

"U utorak sam osjetio prve simptome, temperaturu, grlobolju i kašalj, no onda je preko noći postala prava katastrofa. U roku od tri sata temperatura mi je skočila na 41. Nisam mogao sjesti na krevet, borio sam se za svaki udisaj.

Imao sam gripu, ali ovo nisam nikada doživio. Relativno sam mlad, 85. godište, nikada nisam bio ozbiljnije bolestan, cijeli se život bavim sportom, ne pijem, ne pušim i ovo je nešto najgore što sam doživio", rekao nam je Matej.

Prije nego što je hitna došla po njega, Matej je nazvao svoje roditelje.

"Bilo mi je toliko loše da sam morao nazvati hitnu. Nazvao sam i svoje roditelje, rekao sam im da ih volim, oprostio se… Svakakve stvari ti prođu kroz glavu."

Matej je smješten u bolnici, u istoj onoj u kojoj je zaposlen. Sam je u sobi na COVID odjelu jer plaća dopunsko zdravstveno, a i bolnica ima politiku da svojim radnicima pruža najbolju moguću zdravstvenu skrb. Nakon pet dana ipak mu je malo bolje, iako još uvijek kašlje i ima respiratorne probleme.

"Jedva mogu ustati da operem zube, umorim se u sekundi i moram imati kisik kraj sebe, ali u usporedbi s onim od prije pet dana puno sam bolje. Prema procjeni liječnika, izaći ću iz bolnice za sedam dana, ali sve ovisi o tome koliko će mi dugo trebati kisik", napominje.

Terapija antitijelima koju je primio Trump?

Liječnici su mu najavili da će možda primiti i infuziju koktela antitijela, istu terapiju koju je primao i američki predsjednik Donald Trump kada je imao koronu.

"Rekao sam liječnicima da ću rado primiti tu terapiju, pod uvjetom da mi kosa ne požuti kao Trumpu", rekao nam je Matej.

Ljut je na svakoga tko misli da korona ne postoji i tko olako shvaća pandemiju te apelira na odgovornost svakog pojedinca. "Razmislite kako je to kada se boriš za zrak, za svaki udah. Jesu li kava i otvoreni kafići vrijedni takvog osjećaja?"

Njemačka od srijede uvodi dodatne strože mjere. Zatvaraju se trgovine s izuzetkom prodavaonica potrepština za svakodnevnu upotrebu i ljekarni od 16. prosinca do 10. siječnja. Dopušten je i rad benzinskih crpki, automehaničarskih radionica, banki i pošta, ali je zabranjen rad frizerima i salonima za masažu. Privatna okupljanja bit će ograničena na pet osoba iz dvaju domaćinstava. Pravila će biti ublažena od 24. do 26. prosinca.

Za sam doček Nove godine zabranjena su okupljanja na javnim mjestima, a prodaja pirotehnike je u danima uoči Nove godina zabranjena. Zabranjena je i konzumacija alkohola u javnosti.

Tvrdi lockdown i njemački zdravstveni sustav

Matej je uvjeren kako većina Nijemaca prihvaća tvrdi lockdown te shvaća zašto je on potreban. "Naravno, uvijek ima izuzetaka i onih koji prosvjeduju iz različitih razloga. Dakle, ima svega, no u Münchenu, primjerice, nema drame zbog zatvorenih kafića kao u Hrvatskoj."

Ispričao nam je i o bolnici u kojoj radi te o njemačkom zdravstvenom sustavu. Kaže da se nikada nije susreo s nedostatkom opreme ili lijekova u bolnici.

"Nikada nije bilo da nečega fali. Moja bolnica radi 60.000 operacija godišnje. Imamo 45 velikih sala za operacije. Za vrijeme pandemije smanjili smo kapacitete za 30 posto, ali to je ogroman sustav, a sama bolnica ima godišnji proračun od milijardu eura. Što god nam treba od zaštitne opreme, to i dobijemo, takve stvari nikada se ne dovode u pitanje. Broj respiratora ili njihov nedostatak nije problem, svuda ih ima dovoljno. Niti njihovo održavanje nije problem, kao što je to u Hrvatskoj", napominje.

Za njemački zdravstveni sustav ima samo riječi hvale, iako i tamo nedostaje medicinskih sestara i liječnika, koji se također žale i bune na prekovremene sate. No ističe kako za svoj rad na odjelu intenzivne njege prima dodatak na plaću.