Vladino izvješće o COVID-u od lipnja do kraj kolovoza, o kojem će Sabor raspravljati ovaj tjedan, ne odgovara na ključna pitanja, manjkavo je i nedorečeno, "puno rupa", ocijenili su u ponedjeljak zastupnici Kluba Mosta.

''Riječ je o suhoparnom dokumentu prepunom rupa koji ne odgovara na ključna pitanja”, ocijenila je Marija Selak Raspudić na konferenciji za novinare u Saboru. Ustvrdila je da se u izvješću prešućuje kako su epidemiološke mjere utjecale na zdravlje građana, odnosno da trećina građana manje odlazi liječniku na preglede nego što je to bilo prije pandemije.

Prešućuje se i zašto se broj naručenih doza cjepiva popeo na 18,9 milijuna dok je još otvoreno pitanje docjepljivanja trećom dozom, te što se događa sa skladištenjem cjepiva, upozorila je. "Hrvatska šakom i kapom donira višak cjepiva - tko obavlja takve procjene i razbacuje se našim novcem?”, upitala je Selak Raspudić.

Istaknula je i da su nedostatni podaci o, kako je kazala, dramatičnom porastu udjela preminulih, a cijepljenih osoba u odnosu na razdoblje od siječnja do svibnja, te na nedostatak podataka o udjelu onih koji su preboljeli COVID među hospitaliziranima i preminulima.

Upitala je i zašto se građane ne informira o tome da unatoč cijepljenju su u opasnosti da budu hospitalizirani ili da umru od COVID-a već se samo navodi podatak da znatan broj preminulih zbog COVID-a (78 posto) nije bio cijepljen. ''To građanima ulijeva lažnu sigurnost”, smatra. Rekla je i da u izvješću od siječnja do svibnja nema umrlih koji su bili cijepljeni, a sada prema podacima od lipnja do kraja kolovoza svaka peta cijepljena osoba je hospitalizirana, a gotovo svaka četvrta je preminula od COVID-a.

Klub Mosta stoga hitno traži izvješće o zdravstvenom stanju zdravlju nacije i plan zdravstvenog oporavka nacije, vraćanje javne nabave kako bi se spriječila korupcije u zdravstvu , uključivanje preboljelih u statistiku te ujednačavanje COVID mjera.

''Treba promisliti o potrebi COVID potvrda i treba li testirati sve ili nikoga”, rekla je Selak Raspudić.

Zastupnik Marin Miletić ponovio je stajalište da "ucjenjivanje građana da se cijepe nije etično i ljudski". "COVID putovnice treba ukinuti jer i cijepljeni prenose virus, a testirati treba sve ili nikoga", rekao je i dodao da bi Stožer trebao razmisliti i o ukidanju svih mjera.

"Zbog epidemioloških mjera izgubljeno je u svijetu 305 milijuna poslova, 500 milijuna ljudi palo je ispod razine siromaštva, stanje gladi naraslo je sa 135 na 270 milijuna ljudi, 24 milijuna studenata prestalo je studirati”, iznio je Miletić podatke sa Sveučilišta Stanford.

Sabor će o Izvješću o učincima provedbe mjera iz Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti tijekom epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u Hrvatskoj za razdoblje od 1. lipnja do 31. kolovoza 2021. raspravljati u četvrtak.