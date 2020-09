Više od 1700 studenata na fakultetu Manchester Metropolitan University stavljeno je u prisilnu karantenu nakon što su pozitivni testovi na koronavirus stigli 99 studenata tog fakulteta. Studenti ne smiju izaći iz zgrada koje osigurava policija i zaštitari.

Veliki dio Manchestera je pod posebnim mjerama nakon posljednjeg povećanja broja novooboljelih. Gradsko vijeće priopćilo je da provodi "lokalnu karantenu" kako bi se zaustavilo širenje koronavirusa među studentima i među stanovnike tog grada.

"Prema informacijama koje imamo, do prijenosa virusa došlo je unutar studentske zajednice", navodi se u priopćenju. Karantena je nastupila nakon što su studentima u Škotskoj rekli da tijekom ovog vikenda ne odlaze u pubove, na zabave ili u restorane.

Jo Grady iz Sindikata zaposlenih na sveučilištu kazala je da je bilo neodgovorno pustiti studente u studentske domove. Najpogođeniji su studentski smještaji u kampusu Birley i Cambridgeu u Manchesteru, piše BBC. U prisilnoj karanteni je više od 1700 studenata.

Studentica Megan Tingy rekla je: "Spremali smo se za izlazak i vidjeli ispred zgrada zaštitare i policiju. Rekli su nam da ne možemo nikuda. Nismo dobili nikakvu obavijest od sveučilišta i tome i ovdje nas drže protiv naše volje. Moj otac je zvao kako bi doznao što se događa".

U Birleyu, student Chip Wilson tvrdi da nisu obaviješteni o karanteni. "Rečeno nam je da ne možemo otići, a ako odemo, nećemo se moći vratiti. Tako da smo zaglavljeni unutar zgrade. Svi smo zabrinuti kako ćemo dobiti hranu i koliko će to trajati. Mnogi od nas ovdje imaju simptome COVID-19, ali ne mogu izaći na testiranje. Mogli bi smo do drive-in testiranja, no nemamo automobile", objasnio je Wilson.

Glasnogovornik sveučilišta izjavio je da podržavaju odluku o karanteni. "Naši će sigurnosti timovi povećati ophodnje kako bi osigurali pridržavanje karantene, a mi ćemo poduzeti disciplinske mjere protiv svih studenata za koje s eutvrdi da se nisu pridržavali uvedenih mjera".