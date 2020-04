Ponuda proizvoda koji vam direktno mogu stići u dom - proširila se i na lijekove. Ljekarnici su se udružili i prihvatili volonterskog posla te dostavljaju lijekove svima koji su u samoizolaciji ili nepokretnima koji nemaju nikoga da im ode po lijekove.

Oni zaprime poziv od osobe kojoj su potrebni lijekovi. A volonteri-ljekarnici ih pokupe u ljekarni. Tako funkcionira novi sustav Ljekarničke komore i Crvenog križa.

Autom putuju do pacijenta. Kontaktirali su ga, pacijent je upućen u to da lijek stiže, volonteri-ljekarnici će provjeriti s njim jesu li to ti lijekovi koje mu je doktor propisao.

Pacijenti su osobe koje su u samoizolaciji ili teško pokretne i same ne mogu u ljekarnu, a nemaju koga da ode za njih. Ako je riječ o nekome u samoizolaciji lijekovi se ostavljaju ispred vrata.

"Inače sam sa štakom hodam, ne mogu stajati u redu sat i po vremena, toliko stajati ne mogu", kazao je Slobodan iz Zagreba. "Naručio sam terapiju preko mobitela, svojoj sestri medicinskoj u ordinaciji opće medicine i onda sam nazvao ovaj broj bilo je vrlo jednostavno i rekli su 'u roku 24 sata ćete dobiti lijek' i evo stiglo je", dodaje.

Zvati se može na broj Crvenog križa 0800 11 88, ili na 072 700 222 - gdje se pacijenti mogu i posavjetovati s ljekarnikom. Lijek koji se dostavlja mora biti na recept.

120 volontera u Hrvatskoj

A od poziva do dostave - sve se prati u posebnoj aplikaciji. Volonter ljekarnik točno vidi u kojoj ljekarni mora pokupiti lijek i koja je adresa pacijenta. 120 je volontera na području cijele Hrvatske.

"U ljekarni provjerimo jesu li svi lijekovi na broju, kad dođemo do pacijenta provjerimo s njim zna li uzimati terapiju, koristi li adekvatno, koliko često, to naravno ovisi o lijeku", kazala je volonterka Marija Bošnjak, magistra farmacije.

A da će u nekom trenutku nestati lijekova - nema straha, kažu iz Ljekarničke komore. Unatoč tome što je dug veledrogerijama i dalje golem.

Nema nestašice lijekova

"Nemamo nikakve pojave nestašica kakve nisu uobičajene u nekom normalnom periodu, odnosno normalnim okolnostima. Stalno smo u komunikaciji s proizvođačima lijekova i s veledrogerijama. Situacija je sasvim zadovoljavajuća i mislim da pacijenti ne bi trebali nakupljati lijekove i ne bi trebali imati strah o nestašicama, jer stvari trenutno funkcioniraju sasvim normalno", objasnila je Ana Soldo iz hrvatske ljekarničke komore.

Da lijekova ima, kažu i veledrogerije. Iz pouzdanog izvora doznajemo da se njihovo poslovanje, unatoč dugu, normalno nastavlja u 4. mjesecu. Što će biti dalje - o tome će se razgovarati, no opskrba lijekovima, uvjerava naš izvor, nije upitna.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr