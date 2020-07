Kutina je postala novo žarište koronavirusa. Čak 12 osoba zarazilo se na zabavi u jednom OPG-u. Testirano je više od 100 ljudi, a još se čeka 30-ak nalaza. Na proslavi je bilo gostiju i iz drugog dijelova Hrvatske.

Čak 12 je oboljelih, a većinom su mlađe životne dobi i imali su dosta kontakata. Svi s fešte su testirani i stavljeni u samoizolaciju. Bilo je gostiju iz Pule, Križevaca i Zagreba. Ne znaju tko je izvor zaraze.

''Posljednje vrijeme u gradu Kutini epidemiološka slika se znatno pogoršala što nam nije drago. No virus ne bira mjesto'', poručeno je na presici stožera Sisačko-moslavačke županije. Izvijestili su da se virus proširio s proslave diplomskog na kojoj je bilo više mladih ljudi.

Epidemiolozi su poduzeli aktivnosti kako bi pronašli kontakte i sve ljude koji mogu biti prijetnja stavili u samoizolaciju. ''Osim virusa važno je spriječiti paniku tako da vladamo točnim informacijama. Svatko od nas je odgovoran za sebe, ali i svi koji organiziraju događanja su odgovorni da to organiziraju sukladno preporukama epidemiologa. Situacija je dosta ozbiljna, volio bih reći da ovo nije ništa, ali ne mogu. To je izuzetno nezgodna situacija za Kutinu, opasna situacija", rekao je gradonačelnik Zlatko Babić. Pozvao je sugrađane da ne osuđuju ljude koji su bili na zabavi jer, kažu, nisu oni krivi. ''Nisu oni to željeli. Trebamo imati razumijevanja za njih i trebamo se dalje pridržavati mjera'', zaključili su.

O žarištu u Kutini govorio je za Dnevnik Nove TV i ministar Vili Beroš za Dnevnik Nove TV.

Kako doznajemo, radilo se o privatnoj zabavi koja se održala u kleti na kutinskom području. Nekoliko dana nakon zabave jedna je mlađa muška osoba osjetila simptome bolesti, pa je većina gostiju testirana više od tjedan dana nakon što je zabava održana. Za dio testiranih još se čekaju rezultati. Svim gostima i osoblju koji su prisustvovali događaju određena je mjera samoizolacije u trajanju od 14 dana.

Kako tvrdi naši izvor (podaci poznati redakciji, op. a.), nekoliko se osoba nije pridržavalo samoizolacije. Jedan je umjesto u samoizolaciji vrijeme proveo na gradskom bazenu, a kasnije je dobio pozitivan nalaz.

Prema prvim informacijama, tamburaši koji su bili na zabavi prvo nisu prijavljeni kao kontakti, ali u međuvremenu je dio njih testiran. Jedan od članova tamburaškog sastava ovoga je vikenda trebao biti gost na svadbi u okolici Zagreba, ali je odlazak naknadno ipak otkazao.