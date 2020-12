Po podacima Reutersa u srijedu ujutro, u svijetu je više od 72,27 milijuna ljudi zaraženo koronavirusom, a više od 1,62 milijuna ih je umrlo.

U Indiji je po službenim podacima objavljenim u srijedu zabilježeno 26.355 novih slučajeva zaraze koronavirusom, dok se istodobno u Njemačkoj broj novozaraženih povećao za 27.728.

Podaci indijskog ministarstva zdravstva u srijedu, pokazali su i da je to treći dan zaredom da dnevne infekcije u zemlji ostaju ispod 30 tisuća. Indija je do sada zabilježila gotovo 10 milijuna infekcija, čime je druga u svijetu, nakon SAD-a, ali se, prema podacima Reutersa, prosječni prijavljeni dnevni broj smrtnih slučajeva od COVID-19 smanjuje posljednih deset dana. U srijedu je ministarstvo zdravstva Indije priopćilo i da se broj smrtnih slučajeva povećao za 360, odnosno na ukupno do sada više od 144 tisuće.

S duge strane svijeta, u Njemačkoj podaci Instituta Robert Koch (RKI) za zarazne bolesti u srijedu su pokazali da se broj potvrđenih slučajeva koronavirusa u toj zemlji povećao za 27.728, na ukupnih više od 1,37 milijuna. Broj umrlih porastao je za 952, na 23.427, podaci su tog Instituta.

Južna Koreja probila crni rekord

U Južnoj Koreji utvrđeno je 1.078 novih slučajeva koronavirusa, što je najviše od početka pandemije, izvijestila je u srijedu korejska agencija za kontrolu i prevenciju bolesti (KDCA). Najnoviji broj zaraza uslijedio je tri dana nakon što je prvi puta u Južnoj Koreji u jednom danu zabilježen porast na tisuću zaraženih.

Južna Koreja prvu zarazu koronavirusom potvrdila je u siječnju ove godine, a nakon što se uspješno prvotno borila u suzbijanju širena virusa bez zatvaranja, za što je i pohvaljena, sada se bori s novim valom zaraza.

Bude li se zaraza nastavila širiti, premijer Južne Koreje najavio je mogućnost daljnjeg postroženja mjera na najvišu razinu u zemlji, što bi značilo da bi se moglo uvesti i zatvaranje.

U Francuskoj na snazi policijski sat

Butici i druge trgovine u Parizu i drugim francuskim gradovima zatvoreni su u utorak rano, a kupci su požurili kući zbog stupanja na snagu policijskog sata od 20 sati, čime se u toj zemlji pokušava spriječiti novi 'skok' zaraza koronavirusom.



"Potpuno sam izgubio pojam o vremenu i nisam shvatio da je tako kasno. Idem kući", rekao je 40-godišnji stanovnik Pariza Jun, koji je bio u četvrti Opera neposredno prije policijskog sata.

Umjesto uobičajene užurbanosti trgovačke četvrti, izlozi trgovina bili su mračni, a ljudi rijetki na ulicama i većina je krenula prema metro stanici, piše Reuters oko početka policijskog sata u Parizu.

Utorak je stanovništvu u Francuskoj donio nove slobode, jer je prestala naredba da ostanu kod kuće, što je značilo i da su mogli izaći u kupovinu, na vježbanje ili drugo, ali je uveden i noćni policijski sat od 20 do 6 sati ujutro, tijekom kojih ljudi mogu izlaziti samo na posao, dakle službeno ili iz medicinskih razloga. Svatko tko prekrši policijski čas odgovoran je i plaća kaznu od 135 eura (164 USD).

Dužnosnici su upozorili da će strogo provoditi nova pravila, a ministar unutarnjih poslova Gerald Darmanin u utorak navečer pridružio se policijskoj patroli u Yvelinesu, zapadno od Pariza, kako bi provjerio drže li se ljudi toga.

Stope zaraze koronavirusom u Francuskoj naglo su opale nakon vrhunca drugog vala prošlog mjeseca, no znanstvenici upozoravaju na rizik od trećeg vala zaraze ako se ljudi ne budu pridržavali mjera tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana.