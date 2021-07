U petak je zabilježeno 170 novih slučajeva te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj ukupno 1088. Među njima su 154 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 12 oboljelih. Preminule su četiri osobe.

10:10 U protekla 24 sata, na području Šibensko-kninske županije šest je osoba oboljelo od COVID-19 infekcije, od 72 testiranih. Tri osobe su iz Šibenika, dvije iz Drniša i jedna iz Knina. Trenutno su 43 aktivna slučaja.

09:30 U Sisačko-moslavačkoj županiji su četiri novooboljele osobe. Tri su s područja grada Siska i jedna osoba je s područja

općine Dvor.

09:23 U Varaždinskoj županiji je testirano 158 osoba, od toga su dvije osobe pozitivne na koronavirus. Raspored cijepljenja za idući tjedan:

U utorak, 3. kolovoza u Varaždinu od 8 do 18 sati, cijepi se prvom dozom Pfizera i drugom dozom AstraZenece, za one cijepljene 11. svibnja. Svi koje se žele cijepiti po prvi puta mogu doći bez najave i narudžbe.

U srijedu, 4. kolovoza od 8 do 18 sati je na rasporedu cijepljenje drugom dozom AstreZenece, za one cijepljene 12. svibnja te prvom, odnosno drugom dozom Pfizera, za one cijepljene 23. lipnja.

U subotu, 7. kolovoza od 8 do 14 sati na redu je cijepljenje prvom i drugom dozom Pfizera, za one cijepljenje 26. lipnja.

Sva cijepljenja se organiziraju u dvorani Gospodarske škole u Varaždinu, Ulica Božene Plazzeriano 4.

09:19 U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji potvrđen je jedan novi slučaj zaraze koronavirusom, s područja općine Veliki Grđevac. U Zavodu za javno zdravstvo u Bjelovaru u tijeku su ''Dani otvorenih vrata'' pa se tako građani mogu cijepiti bez najave i naručivanja ponedjeljkom, srijedom i petkom od 9 do 12 sati, a petkom je omogućeno cijepljenje i od 15 do 19 sati.

09:16 Na području Koprivničko-križevačke županije je potvrđeno pet novih slučajeva zaraze, od 28 testiranih. Trenutno je aktivno 17 slučajeva.

Sutra, 1. kolovoza, se nastavlja akcija cijepljenja za sve zainteresirane odrasle osobe s boravištem ili prebivalištem u Koprivničko-križevačkoj županiji. Lokacija: Športska dvorana Srednje škole Koprivnica, Trg slobode 7 od 8:00-13:00, Pfizerom 1. i 2. doza. Osobe cijepljene prvom dozom cjepiva dana 04.07.2021. U tom periodu mogu se cijepiti i svi zainteresirani za prvu dozu cjepiva.

Lokacija: Dvorana Strukovne škole Đurđevac, Dr. I. Kranjčeva 5, od 8:00-12:00 sati, Pfizerom 1. i 2. doza. Osobe cijepljene 1. dozom cjepiva dana 11.07.2021. U tom periodu mogu se cijepiti i svi zainteresirani za prvu dozu cjepiva.

09:14 Na području Istarske županije testirano je 380 ljudi i potvrđeno pet novozaraženih osoba.

08:30 Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević Alemka Markotić je u petak komentirala pristup Velike Britanije pandemiji i rekla kako su oni imali otvoreniji pristup preko ljeta, ali da se taj pristup događa i u drugim zemljama, no one ga nisu definirale tako. Osvrnula se i na cjepljenje trećom dozom. Više o tome pročitajte OVDJE.