U nedjelju je zabilježeno 262 nova slučaja pa je broj trenutno oboljelih (aktivnih slučajeva) u Hrvatskoj 2727. Među njima je 229 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 13 pacijenata.

* Oboljela je 10.123 osoba



* U bolnici se liječi 229 zaraženih



* Preminule su 184 oboljele osobe

10:01 Od jučer u 12:15 do danas u 7:45 sati zabilježena su 262 nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 2727. Među njima je 229 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 13 pacijenata.



Jedna je osoba preminula. Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 10.123 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 184 preminulo, 7212 se oporavilo. U samoizolaciji je trenutno 8879 osoba.



Do danas je ukupno testirano 166.638 osoba, od toga je od jučer u 12:15 do danas u 7:45 sati provedeno 922 testiranja.

9:55 Dvije mlađe muške osobe novozaražene su osobe od virusa SARS CoV-2, na području Virovitičko-podravske županije. Kod obojice mladića, zabilježeni su blagi simptomi bolesti. Inače, u posljednja 24 sata, testirano je ukupno 86 osoba, a za 15 uzoraka još nisu stigli rezultati.

Od početka koronavirusa 68 osobe su se zarazile COVIDOM-19. Od toga, 31 ih je trenutno aktivno, trideset i šest osoba se oporavilo dok je jedan muškarac preminuo.

9:47 U Vukovarsko-srijemskoj županiji u posljednja 24 sata nema novih pozitivnih osoba na COVID-19, a nema niti preminulih osoba.

Od početka epidemije, ukupan broj oboljelih osoba je 617, od kojih su 524 osobe izliječene, a ukupno je 13 preminulih osoba. Trenutno je u županiji 17 osoba hospitalizirano zbog COVID-19 bolesti. U samoizolaciji na području županije je 171 osoba.

9:32 U posljednja 24 sata u Osječko-baranjskoj županiji četiri su novoboljele osobe od koronavirusa. Tri su novoboljele osobe s područja Osijeka, a jedna je iz Valpova, priopćili su iz Stožera. U osječkom KBC-u hospitalizirano je 19 osoba od kojih su tri na respiratoru.

Prema podatcima Stožera Epidemiološka služba županijskog Zavoda za javno zdravstvo u samoizolaciju je tijekom posljednja 24 sata stavila osam novih kontakta pa se trenutno u samoizolaciji na području Županije nalazi 298 osoba.

9:24 U Primorsko-goranskoj županiji je danas 14 novozaraženih osoba. Osam osoba povezano s većim okupljanjima dok su ostali kontakti sa zaraženim osobama koji su također bili u samoizolaciji. Četiri osobe su ozdravile.



9:20 U Gradu Zagrebu su u protekla 24 sata zabilježena 63 nova slučaja zaraze koronavirusom a za 222 osobe izrečena je mjera samoizolacije, izvijestio je u nedjelju Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar.

„U protekla 24 sata u NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ provedeno je 360 testiranja na SARS-CoV-2. U Gradu Zagrebu su ukupno zabilježena 63 nova slučaja. Posljedično tome, 222 osobe izrečena je mjera samoizolacije”, navodi se u priopćenju.

Deset je novooboljelih osoba za sada negativne epidemiološke anamneze, 24 osobe su kontakti COVID pozitivnih osoba, a kod 25 novooboljelih osoba moguće je izlaganje tijekom korištenja godišnjeg odmora (Zadar, Biograd, Sv. Filip i Jakov, Novalja, Vir, Vodice, Jadranovo i Poreč).

Kod dvije osobe epidemiološka obrada je u tijeku, a dvije su osobe došle iz BIH.

Svi testirani korisnici i djelatnici domova za starije i nemoćne osobe na području Grada Zagreba negativni su na SARS-CoV-2.

Zaključno, trenutno su u Gradu Zagrebu 644 aktivna slučaja i 1663 aktivne samoizolacije, izvijestili su jutros iz NZJZ „Dr. Andrija Štampar.

9:17 Na području Ličko-senjske županije u posljednja 24 sata dvije su novooboljele osobe od COVID-19. Jedna oboljela osoba je s područja grada Novalje a druga s podrucja općine Plitvička jezera te je bliski kontakt ranije oboljele osobe. U tijeku je epidemiološka obrada kontakata.

8:38 Tijekom protekla 24 sata u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 362 uzoraka briseva (230 za administrativne potrebe) na COVID-19, od kojih je potvrđena 1 novozaražena osoba, za koju je epidemiološka obrada u tijeku.

Trenutno je 93 aktivnih COVID-19 pozitivnih osoba. U mjerama samoizolacije nalazi se 286 osoba.

8:00 Nacionalni stožer je najavio da će od danas podatke objavljivati u 10 umjesto u 14 sati. Zbog toga se danas očekuje manji službeni broj novozaraženih, jer će biti objavljeni podaci od jučer u 12:15 do danas u 7:45, a ne kao dosad za posljednja puna 24 sata.

