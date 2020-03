Prema posljednjim podacima, pod zdravstvenim nadzorom zbog koronavirusa u Hrvatskoj je 6300 osoba. Dio njih je u kućnoj samoizolaciji, a neki su u karanteni koju organizira država. Važno je pridržavati se pravila samoizolacije, a one koji to ne budu činili čekaju stroge kazne.

Kako bi se spriječilo širenje epidemije koronavirusa, svi oni koji za koje se sumnja da bi mogli biti zaraženi moraju u samoizolaciju. Oni kod kojih je potvrđena zaraza koronavirusom idu u karantenu koju za njih organizira država i pod stalnim su nadzorom liječnika.

U samoizolaciji građani moraju biti odgovorni i pridržavati se uputa koje je objavio Nacionalni stožer civilne zaštite.

Ako je osoba bila u bliskom kontaktu s oboljelom osobom, u izolaciji bi trebala biti sama, a u slučaju da živi s ukućanima, onda bi trebala ići u karantenu.

Komu se obratiti i što učiniti ako sumnjate da imate simptome koji bi mogli ukazivati na zarazu koronavirusom

Iz kuće, odnosno stana u kojem će boraviti osoba u samoizolaciji, najprije treba izdvojiti starije osobe i djecu. Važno je koristiti papirnate ručnike ili maramice te dezinficirati površine u stanu i redovito prati rublje.

Od početka epidemije naglašava se i važnost redovitog i temeljitog pranja ruku te izbjegavanje dodirivanja lica. Kihati i kašljati treba u papirnate maramice koje odmah treba i baciti.

Onima koji se pravila samoizolacije ne budu pridržavali i iz nje izađu, prijete visoke kazne.

Prema Kaznenom zakonu Republike Hrvatske, onome tko se ne pridržava mjera zaštite drugih prijete i do tri godine zatvora, a glavni državni inspektor Andrija Mikulić istaknuo je da je moguća i novčana kazna u iznosu od tri do osam tisuća kuna.

Osobe u samoizolaciji mogla bi kontrolirati i policija, poručio je ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.

Dodao je da je, kada je riječ o samoizolaciji, dovoljna mjera da izolirana osoba bude u posebnoj prostoriji i da nema previše kontakta s ukućanima, tj. da više od 15 minuta ne bude na udaljenosti od jednog metra. Također, ukućani koji nisu u izolaciji mogu se slobodno kretati.

Kada se treba javiti liječniku?

Osim onih koji su bili u izravnom kontaktu s oboljelom osobom, dvotjedna samoizolacija je obavezna i za sve hrvatske državljane koji su u posljednjih 14 dana posjetili Italiju, Iran, Kinu (provincija Hubei, uključujući grad Wuhan), Južnu Koreju, odnosno grad Daegu i provinciju Cheongdo, i Njemačku, točnije okrug Heisenberg u njemačkoj saveznoj državi Sjeverna Rajna – Vestfalija. Ti će putnici na ulasku u zemlju dobiti rješenje o samoizolaciji, a do isteka izolacije ne smiju napuštati zemlju.

Ako se osobi u samoizolaciji pojave simptomi bolesti, tada se treba telefonom javiti dežurnom epidemiologu kako bi se provela dijagnostika i liječenje simptoma.

Važno je istaknuti i da zaposlene osobe koje osobe koje se nalaze u samoizolaciji imaju pravo na naknadu plaće, i to na teret Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. To vrijedi samo za one kojima je mjeru izolacije odredio liječnik ili granični sanitarni inspektor, ali ne i za one koji su izolaciji u dogovoru s poslodavcem.