Sjedinjene Države suočene su s novom fazom epidemije koronavirusa, koji je "izuzetno raširenim" i to u ruralnim područjima kao i u gradovima, rekli su u nedjelju stručnjaci za koronavirus Bijele kuće.

Broj slučajeva koronavirusa i dalje se povećava u nekim dijelovima zemlje, a službe javnog zdravstva pokušavaju s guvernerima pronaći odgovor za svaku saveznu državu.

"U novoj smo fazi. Ono što danas vidimo razlikuje se od ožujka i travnja. Izuzetno je rašireno u ruralnim i urbanim područjima", rekla je glavna savjetnica Bijele kuće za pandemiju Deborah Birx. "Svima koji žive u ruralnom području poručujem: niste imuni ili zaštićeni od ovoga virusa", rekla je ona u CNN-ovoj emisiji State of the Union.

Dodala je kako ljudi koji žive u višegeneracijskim domaćinstvima na područjima zahvaćenima epidemijom trebaju nositi maske i u kući, kako bi zaštitili starije osobe ili one koji pripadaju rizičnim skupinama.

Pomoćnik tajnika za zdravstvo admiral Brett Giroir također naglašava važnost nošenja maski. "Ako to ne učinimo i ako ne ograničimo gužve u zatvorenim prostorima, virus će nastaviti harati", rekao je u NBC-jevoj emisiji "Meet the Press". "Jako smo zabrinuti i to je vrlo ozbiljna stvar", dodao je.

Nošenje maski i izbjegavanje gužve ima isti ishod kao i potpuno zatvaranje, rekao je Giroir. Koronavirusom je u SAD-u zaraženo 4,6 milijuna ljudi, a umrlo ih je 155 tisuća, piše Reuters.