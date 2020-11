Uspješno uvođenje bilo kojeg cjepiva protiv bolesti COVID-19, ključnog koraka u povratku osjećaja normalnosti nakon godinu dana pandemije, moglo bi biti onemogućeno širokom kontaminacijom iz niza kemikalija koje se koriste u svakodnevnim proizvodima.

Male količine kemikalija per i polifluoroalkil (PFA-a) često se nalaze u tijelima ljudi u SAD-u, kao i u nekoliko drugih zemalja. Te ljudske kemikalije, koje se koriste u svemu - od poklopaca, vodootporne odjeće do kutija za pizze, povezane su s povećanim rizikom oštećenja jetre, smanjene plodnosti, pa čak i raka, prenosi The Guardian.

Međutim, znanstvenici upozoravaju na to da neke od tih kemikalija također mogu prouzročiti još jednu malo poznatu, ali potencijalno značajnu manu smanjenjem učinkovitosti određenih primijenjenih cjepiva. ''U ovoj fazi ne znamo hoće li to utjecati na cijepljenje protiv korone, ali to je rizik'', izjavio je Philippe Grandjean, izvanredni profesor ekološkog zdravlja na Harvardskoj školi javnog zdravstva. ''Morali bismo držati fige i nadati se najboljem'', kaže profesor.

Istraživanja na čelu s Grandjeanom pokazala su kako su djeca izložena PFA-ima nakon cijepljenja protiv tetanusa i difterije znatno smanjila koncentracije antitijela. Kontrolno ispitivanje odraslih zdravstvenih radnika pokazalo je slične rezultate. U međuvremenu, određena vrsta PFA-a, nazvana perfluoroeter (ili PFBA), akumulira se u plućima i može povećati težinu bolesti koju su pretrpjeli ljudi koji su zaraženi COVID-19, sugerirala su odvojena istraživanja Grandjeana, koja tek trebaju proći stručnu procjenu.

Njemačka tvrtka BioNTech i američki farmaceutski div Pfizer izazvali su val optimizma nakon što su priopćili da je cjepivo bilo 90 posto učinkovito u sprječavanju oboljenja ljudi. Znanstvenik koji stoji iza cjepiva prognozirao je kako će ''udariti virus u glavu'' i pomoći u uklanjanju pandemije koja je od početka godine oštetila veći dio svijeta.

''Ljudi s visokom izloženošću PFA-ima imaju nezaštitnu i vrlo nisku razinu protutijela nakon četiri cijepljenja protiv difterije i tetanusa”, rekao je Grandjean. ''Ako je cjepivo za COVID slično, PFA-ovi će vjerojatno inhibirati odgovor na cjepivo. Ali to u ovoj fazi nije poznato.''

Obećanje Joea Bidena

Novoizabrani američki predsjednik Joe Biden obećao je slamanje zagađivača PFA-a klasificirajući ih kao opasne tvari. Procjenjuje se kako više od 200 milijuna Amerikanaca jede hranu i pije vodu napunjenu PFA-ima, poznatim kao ''zauvijek kemikalije'' dok se dugo zadržavaju u tijelu, a žarišta se nalaze u područjima oko vojnih baza u kojima se kemikalije koriste u vatrogasnoj pjeni.

Unatoč tome, samo nekoliko država zahtijeva da voda za piće bude uglavnom slobodna od PFA-a, što je situacija u kojoj će Bidenova Agencija za zaštitu okoliša vjerojatno intervenirati s novim saveznim granicama.

Svaka nova regulacija PFA-a sada će imati dodatnu hitnost, a cjepivo se očekuje za većinu Amerikanaca do sredine 2021. godine. ''Stalno brinem o izloženosti i poznatim i nepoznatim PFA-ovima i utjecajima koje oni imaju na naše imunološke sustave i na naše zdravlje općenito'', izjavio je David Andrews, viši znanstvenik radne skupine za životni okoliš. ''Izlaganje PFA-a je hitna kriza javnog zdravstva'', zaključio je.