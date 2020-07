Načelnik Stožera VSŽ Zdravko Kelić ističe kako je trenutačno glavni cilj u županiji smanjiti broj zaraženih osoba.

Načelnik Stožera civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije Zdravko Kelić u razgovoru za Dnevnik Nove TV rekao je kako u Ivankovu trenutačno ima 49 osoba zaraženih koronavirusom.

Ističe kako nisu sve zaražene osobe povezane sa svadbom već su neke povezane i sa žarištem u Đakovu.

Kelić kaže kako je opasnost od širenja virusa velika jer je velik i broj zaraženih.

„Sada nam je glavno da smanjimo broj zaraženih osoba“, rekao je.

Upitan koliko obično na području županije vikendima ima svadbi, Kelić kaže kako ih je proteklog vikenda bilo 11.

„Brojka je nekad veća, nekad manja, ali znamo kakva je tu tradicija i kako ljudi u Slavoniji na svadbama funkcioniraju, druže se i vesele. Uz sve preporuke koje imamo i sva nastojanja da se držimo mjera uvijek se može nešto dogoditi kao i sada, na svadbu je došao netko tko je bio pozitivan“, kaže Kelić.

Kazao je kako je u razgovoru sa drugim županijama i općinama došlo do zajedničkog prijedloga da kafići i diskoteke preko tjedna rade do 23 sata, a vikendima do 24 sata.

„To je jedna od mjera kako da dođemo do cilja da vratimo sigurnost i stabilnost na prostorima naše županije. Građani su zabrinuti, imaju pitanja i brinu za svoju sigurnost“, kaže Kelić.

