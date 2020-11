Na sjeveru nedostaje respiratora, a u COVID bolnici je došlo do nestanka struje. U KB Dubrava pet respiratora je ostalo bez struje. Predsjednik Upravnog vijeća Silvio Bašić bolnice tvrdi - bilo je nakratko.

Što je s agregatima u slučaju nestanka struje, koliko su oni stari i funkcioniraju li, iz Kliničke bolnice Dubrava izvjestila je reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Vištica.

"Pitala sam predsjednika Upravnog vijeća Silvija Bašića što je s agregatima i koliko su oni uopće stari. Rekao je da je zatraženo službeno izvješće Tehničke službe uprave bolnice. Tvrdi da ne zna koliko su stari, ali, kaže, sinoć su mu ljudi jamčili da su ispravni i da funkcioniraju.

Inače, slobodno je osam respiratora i 12 kreveta, kada se ti kreveti popune, krenut će se puniti šator. Naime, bolnica je u potpunosti namijenjena COVID pacijentima.

I objekt C se prenamjenjuje, no prije nego li se krene puniti pacijentima, čekaju potvrde tehničkih službi da su građevinski radovi dobro odrađeni. To mora biti sigurno jer jedan manji dio zgrade gdje će biti COVID free zona gdje bi se osoblje odmaralo, budući da oni četiri sata rade s pacijentima, četiri odmaraju pa četiri opet rade. U toj bi zoni trebali biti sigurni za odmor i presvlačenje.

Doduše, i dalje je pomalo nejasno zašto se ranije nije to odradilo s obzirom da su se jeseni svi pribojavali. Uglavnom, za dan dva očekuje se da će postat COVID bolnica. U KB Dubrava se planira na 800 bolničkih kreveta.

Informacija za sve one koji su bili naručeni u KB Dubravu na preglede - ti ljudi se trebaju javiti obiteljskim liječnicima kako bi dobili nove termine koji nisu u KB Dubrava. Dio liječnika iz Dubrave je, kako su tamo rekli, počeo već organizirati preglede i intervencije u drugim bolnicama", izvjestila je Vištica.

