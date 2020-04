Ravnatelj splitskog KBC-a Julije Meštrović kazao je da većina štićenika Doma za umirovljenike u Splitu pozitivnih na koronavirus ima blage simptome bolesti. Istaknuo je koja pravila za zaštitu od koronavirusa vrijede za djecu i objasnio komu se mogu javiti građani kojima je potrebna medicinska pomoć nevezana uz koronavirus.

Ravnatelj KBC-a Split Julije Meštrović je rekao u odnosu na dan ranije nema promjene u zdravstvenom stanju zaraženih štićenika Doma za starije i nemoćne u Splitu. Dodao je da većina pozitivnih korisnika koja je smještena u KBC-u ima blaže i umjerene simptome, dok jedna osoba ima teže. ''Moramo imati na umu da većina ima i kronične bolesti. Oni su posebno ugroženi ovom infekcijom'', rekao je Meštrović za N1.

Odgovorio je i na nekoliko pitanja građana koje je zanimalo kako zaštiti djecu od koronavirusa. Meštrović kaže da za djecu vrijede jednaka pravila kao i za odrasle, a najvažnije je čuvati razmak.

''Osobito ako su djeca vani, najvažnije je sačuvati fizički odmak. Ako su izložena u zatvorenom prostoru, onda je najbolje da imaju masku. Ali najbolje je da ne ulaze u takve prostore, dakle ne šaljite djecu u prodavaonice, odite sami'', poručuje ravnatelj KBC-a Split.

''Nema mjesta za zabrinutost''

Kazao je da je, prema posljednjim podacima, zaraženo 76 djece. ''Djeca općenito imaju blaže simptome nego odrasli, najčešće opće simptome poput vrućice, malaksalosti, grlobolje, kašlja, a mogu imati i proljev te povraćanje. Međutim, manji broj djece može razviti i težu kliničku sliku, među ostalim i bronhopneumoniju'', objasnio je Meštrović za N1.

Na pitanje gdje pomoć mogu potražiti građani koji imaju druge bolesti, osim one izazvane koronavirusom, Meštrović kaže da nema mjesta zabrinutost. ''Bolnicu smo podijelili dva dijela. Jedan dio je za bolesnike koji inače dolaze u bolnicu i drugi dio za one sa sumnjom u koronavirus i one za koje se već zna da su pozitivni. Na taj način funkcioniraju i druge bolnice. Ne treba se ni najmanje brinuti. Naša hitna pomoć opskrbljuje sve građane kojima je to potrebno'', istaknuo je Julije Meštrović.