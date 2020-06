Reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Vištica razgovarala je s Borisom Jokićem o školskoj godini koja je završila u teškim uvjetima koronakrize, ali i o državnoj maturi i slučaju gdje je na pisanju eseja otkriveno prepisivanje te zbog toga 15 maturanata ponovno morati pisati ispit.

„Ukoliko postoje uvjeti, da, škola bi na jesen trebala biti fizička škola, škola u učionici i to nije samo moje stručno mišljenje, to misle i učenici. Ukoliko je javnozdravstveno moguće osigurati fizičku školu, ona je neusporedivo bolja nego online škola iako neke aspekte koje smo iskusili u online školi itekako možemo iskoristiti i u fizičkoj školi“, smatra Jokić.

Kaže da se mogu primjetiti dosta velike „rupe u znanju“ učenika i to ne samo iz specifičnih predmeta poput fizike ili kemije već i kod nižih razreda osnovne škole.

„Učitelji i učiteljice to su već primijetili nakon što su dali testove koje bi inače davali. Može se reći da je taj deficit oko 30 posto u odnosu na prethodnu generaciju. Sve je to na neki način očekivano, ali bi to trebalo iskoristiti u planiranju sljedeće školske godine ako se ne predvidi vrijeme za ugrađivanje nekih temelja za buduće učenje“, kaže Boris Jokić iz Instituta za društvena istraživanja.

Ističe da se to može sustići ako se planira. To je, kaže, apel obrazovnim vlastima i školama da obrate pažnju na činjenicu da nekih znanja i vještina za koje se smatra da su usvojene činjenicom da učenik prelazi u viši razred, jednostavno nema.

„Apeliram da se prvih mjesec dana nove školske godine iskoristi upravo za to“, rekao je.

Kaže da je velika stvar za Hrvatsku da je uspjela održati školu u vremenima koronakrize i završiti školsku godinu.

„Ako se iduće školske godine nađemo u ovakvoj situaciji, jasno je što treba učiniti. Potrebna je bolja interakcija, da učiteljica iz 4. d komunicira sa svojim učenicima u 4. d. Potrebno je učenike koji nemaju informatičku opremu njome opremiti, ali treba i uvesti još nešto, a to je jasna struktura radnog dana“, poručuje Jokić.

O maturantima i rezultatima državne mature, kaže kako se trebamo zabrinuti što se tiče kvalitete obrazovanja i kriterija. Komentirao je i slučaj prepisivanja.

„Takve slučajeve bi trebalo oštro kažnjavati, a kriterije koje postavljamo u obrazovanju dugoročno urušava sama politika i akademska zajednica. Kad govorim o politici, nedopustivo je da se esej na ispitu iz hrvatskog jezika ne vrednuje kao preduvjet za upise na visokoškolske ustanove, a što se tiče visokoškolskih ustanova ne mogu se oteti dojmu da i one snižavaju kriterije jer na nekim ispitima, primjerice matematici, traži se stalno niža razina i time i kriteriji padaju. To ne vrijedi za ovu generaciju, ali za buduće da“, poručuje Jokić.

