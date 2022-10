Japan je u potpunosti otvorio svoja vrata posjetiteljima nakon više od dvije godine izolacije zbog pandemije koronavirusa.

U utorak je Japan ponovno uveo bezvizni režim za desetke zemalja, čime su ukinute neke od najstrožih graničnih kontrola na svijetu. Japan je također ukinuo ograničenje od 50.000 osoba i ukinuo zahtjev da turisti putuju u sklopu turističkih grupa.

Premijer Fumio Kishida računa na to da će turizam pomoći u osnaživanju gospodarstva i imati koristi nakon pada jena na najnižu razinu u 24 godine.

Nešto više od pola milijuna posjetitelja došlo je u Japan do sada u 2022., u usporedbi s rekordnih 31,8 milijuna u 2019. godini. Nacionalni prijevoznik Japan Airlines Co utrostručio je rezervacije za dolazak u zemlju od najave popuštanja granice, rekao je predsjednik kompanije Yuji Akasaka.

No, smatra da se potražnja za međunarodnim putovanjima neće u potpunosti oporaviti prije otprilike 2025. godine.

"Ne mislim da će doći do iznenadnog povratka kao prije pandemije", rekao je Sawato Shindo, predsjednik Amina Collection Co, lanca za suvenire, piše The Guardian.

Još jedna briga je hoće li posjetitelji iz inozemstva nositi maske za lice i pridržavati se drugih uobičajenih mjera u Japanu. Vlada je u petak odobrila promjenu hotelskih propisa kako bi mogli odbiti goste koji ne poštuju mjere.

Od lipnja, Japan je dopustio turistima da posjećuju državu u grupama u pratnji vodiča.