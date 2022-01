Najteža situacija s koronom je na jugu zemlje. Iz KBC-a Split, stižu najgore vijesti. Jučer su oborili rekord u broju umrlih u jednom danu. Čak 12.

Liječnici i medicinske sestre daju sve od sebe kako bi pomogli svim pacijentima.

''Smjena je prošla kao i svaka u protekle dvije godine, uz izniman napor, ali odradimo sve po pravilima struke'', kazala je infektologinja iz KBC-a Split Mirela Pavičić Ivelja za Dnevnik Nove TV.

Nažalost, preminula je jedna 33-godišnja osoba, izvijestio je reporter Mario Jurič. ''Velika je brojka - 12 umrlih, većinom se radi o starijim bolesnicima. Nažalost i jedna mlađa osoba, koja je uz COVID imala i druge komorbiditete'', rekla je Pavičić Ivelja.

Zaraženi su i djelatnici u KBC-u Split. ''Nije iznimka, kao i u drugim bolnicama obolijevaju i naši djelatnici. S obzirom na naš dugogodišnji kronični nedostatak - osobito medicinskih sestara, sada izostaje više od 70 sestara i predstavlja dodatno opterećenje'', napominje Pavičić Ivelja.

No, kako kaže, dobrom organizacijom uspijevaju to za sada nadoknaditi. ''Uvijek se nađe način, s drugih non-COVID odjela, kao i do sada. Sudjeluje cijela bolnica'', ističe.

Kaže da zadnja dva dana imaju nešto manji broj hospitaliziranih. ''Ako je to naznaka povoljnog trenda kojem se nadamo, radujemo se'', kazala je i dodala da današnji dan nije bio neka iznimka jer svakodnevno imaju hospitalizacije.

Misli da imamo dobre mjere, ali ih se ne držimo. ''Osobno smatram da nam ne trebaju strože mjere'', zaključila je.