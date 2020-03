Zaraza koronavirusom i dalje se širi. U svijetu je zaraženo gotovo 665.000 ljudi.

* Koronavirusom zaraženo je gotovo 665.000 ljudi



* Oporavilo se više od 140.000 oboljelih



* Umrla je gotovo 31.000 ljudi

Tijek događanja pratite u nastavku.

8:55 SAD je potvrdio smrt prvog zatvorenika. 49-godišnjak je služio kaznu u zatvoru u Oaksdaleu u Louisiani. 19. ožujka se počeo žaliti na jaki kašalj, prevezen je u bolnicu gdje je testiran pozitivno na koronavirus. Preminuo je u subotu zbog komplikacija povezanih uz kronične bolesti od kojih je bolovao, javlja CNN.

8:50 Slovenska vlada uvodi nova ograničenja kretanja kako bi suzbila širenje epidemije koronavirusa, objavljeno je nakon sjednice koja se protegnula u noćne sate. Više informacija možete pročitati ovdje.

8:35 Stopa širenja novog koronavirusa u Australiji prepolovljena je zadnjih dana, rekao je premijer Scott Morrison, najavivši dodatnih više od milijarde australskih dolara za povećanje telemedicinske njege i drugih zdravstvenih usluga. "Još uvijek je jaka stopa povećanja, nema sumnje", rekao je u televizijskom obraćanju.

8:30 Australac (21) je optužen zbog neslane šale koju je izveo pred policajkom pretvarajući se da je zaražen koronavirusom, dok je prijatelj snimao incident, rekle su vlasti. "Namjerno je kašljao na ženu tvrdeći da ima covid-19", rekla je policija. Policijska postaja je nakon incidenta zatvorena te ostala u izolaciji dok su vlasti provjeravale njegov status. Ispostavilo se da nije zaražen.

8:25 Sophie Gregoire Trudeau, supruga kanadskoga premijera Justina Trudeaua, oporavila se od koronavirusa, napisala je na Facebooku. "Osjećam se puno bolje i moj liječnik u Ottawi potvrdio je da je prošlo", napisala je u objavi.

8:23 Udruge koje pomažu žrtvama obiteljskog nasilja oglasile su uzbunu nakon što je Europa postala žarište pandemije. Više o tome pročitajte ovdje.

8:19 Liječnici i sestre u rimskoj bolnici Casalpalocco u tišini se kreću oko pacijenata koji bespomoćno leže u krevetima okruženi aparatima koji im mjere vitalne znakove. Jezivo svjedočanstvo jednog liječnika pročitajte ovdje.

7:55 Tajland je potvrdio nova 143 slučaja. Ukupan broj zaraženih porastao je na 1388. Sedam je oboljelih preminulo, piše The Guardian.

7:45 Kina je u nedjelju priopćila o 45 novih slučajeva zaraze od kojih se u jednom radi o lokalnom prijenosu zaraze, a 44 zaražene osobe stigle su iz inozemstva. Prema nacionalnom zdravstvenom povjerenstvu još je pet osoba preminulo od Covida-19, svi u izvorištu epidemije pokrajini Hubei koja je počela ukidati stroge mjere ograničenja uvedene u siječnju kako bi se ograničilo širenje epidemije. Jedini kineski lokalni prijenos bolesti zabilježen je u pokrajini Henan.

7:40 Novi Zeland je u nedjelju zabilježio svoju prvu žrtvu od koronavirusa, objavio je tamošnji ministar zdravstva Ashley Bloomfield. Preminula je žena u 70-im godinama kojoj je prvotno dijagnosticirana gripa. Broj zaraženih koronavirusom u Novom Zelandu porastao je za 63 slučaja u posljednja 24 sata te ih je sada ukupno 514.

7:30 Američki predsjednik Donald Trump je ipak odustao od ideje da zbog pandemije koronavirusa u čitavoj saveznoj državi New York uvede karantenu nakon što je ona naišla na velike kritike javnosti. "Karantena neće biti potrebna", poručio je Trump putem twittera.

....Federal Government. A quarantine will not be necessary. Full details will be released by CDC tonight. Thank you!