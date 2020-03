Milijuni Amerikanaca bit će zaraženi Covidom-19, a moglo bi umrijeti između 100.000 i 200.000 ljudi, rekao je u nedjelju infektolog i savjetnik Donalda Trumpa za koronavirus.

"Na temelju onoga što danas vidimo rekao bih da će smrtno stradati između 100.000 i 200.000 osoba", rekao je na kanalu CNN dr. Anthony Fauci o broju mogućih smrtnih ishoda zaraze. Također je spomenuo i milijune zaraženih.

Direktor nacionalnog instituta za zarazne bolesti je oprezno podsjetio da se predviđanja uvijek temelje na raznim pretpostavkama.

"Navode se najgori i najbolji scenarij. A najčešće se događa nešto između", rekao je.

"Među bolestima na kojima sam radio, nikada nisam doživio najgori scenarij. Oni su uvijek precijenjeni", dodao je.

Prema podacima sveučilišta Johns Hopkins, do sada je u Sjedinjenim Državama službeno prijavljeno blizu 125.000 pozitivnih slučajeva Covid-19, što je rekord u cijelom svijetu.

Od srijede se broj umrlih (2191 osoba) gotovo udvostručio. Medicinska škola sveučilišta u Washingtonu na temelju sadašnje putanje predviđa vrhunac epidemije sredinom travnja s brojem umrlih oko 80.000 koji bi od lipnja stagnirao.

Oni predviđaju između 38.000 i 162.000 umrlih. Za usporedbu, od gripe je tijekom epidemije 2018. i 2019. godine umrlo 34.000 ljudi u SAD-u.

Pelosi optužuje Trumpa

Predsjednica američkog Predstavničkog doma Nancy Pelosi optužila je predsjednika Donalda Trumpa da je prvobitnim poricanjem epidemije odgovoran za brojne smrti Covidom u toj zemlji, a dužnosnici upozoravaju na nedostatne kapacitete.

"Njegovo poricanje stvarnog stanja u početku bilo je pogubno", rekla je Pelosi za CNN. Broj smrtno stradalih od koronavirusa u SAD-u je prešao 2000.

Pelosi se oštro protivila Trumpovu prijedlogu o ponovnom pokretanju gospodarstva u državi do 12. travnja, upozoravajući da se virus još širi te da bi im zbog izostanka testiranja iz vidokruga mogla izmaknuti nova žarišta.

Optužila je Trumpa i da je premalo poduzeo u prvim tjednima izbijanja pandemije te je kritizirala činjenicu da je do prošlog tjedna odbijao izdati uputu za proizvodnju osnovne medicinske opreme.

"Ne možemo mu dopustiti da podcjenjuje ono što se ovdje događa", rekla je Pelosi.

Nedovoljna opremljenost američkog sustava

Guverner Louisiane, John Bel Edwards upozorio je da će zdravstveni sustav Sjedinjenih Država uskoro biti preopterećen zbog naglog porasta broja zaraženih koronavirusom u žarištima u nastanku.

"Do kraja prvog tjedna travnja mogli bismo se naći u situaciji da nemamo dovoljno kapaciteta za pružanje zdravstvenih usluga", rekao je Bel Edwards za ABC news.

Njegova je izjava slična onima ostalih državnih i lokalnih dužnosnika u zemlji, koji ljude pozivaju da ostanu kod kuće kako bi usporili širenje virusa i smanjili opterećenje na medicinski sustav.

Gradonačelnik New Yorka Bill De Blasio za CNN je rekao da ima dovoljno medicinske opreme koja će biti dovoljna do sljedeće nedjelje, no da očajnički treba više respiratora.

De Blasio je upozorio i da će, premda je epicentar zaraze trenutačno grad kojem je on na čelu, slična situacija uskoro vladati i u ostalim većim američkim gradovima.

Guverner New Jerseyja, Phil Murphy ABC-ju je kazao: "Kratki smo s respiratorima. Oni su nam sada najpotrebniji", rekao je Murphy. (D.B./Hina)