Hrvatska je jučer imala 2 233 nova slučaja zaraze koronavirusom, a umrlo je 70 osoba.

* Broj aktivnih slučajeva 15.323

* Na respiratoru su 292 osobe

* Ukupno preminulih je 3464

Tijek događaja iz minute u minutu pratite u nastavku:

8:20 U subotu u Hrvatsku stiže prva pošiljka cjepiva protiv koronavirusa. Čuvat će se u Zavodu za javno zdravstvo, odakle će se razvoziti u ostale županije. Prva osoba cijepit će se u Zagrebu.

8:00 U Hrvatskoj su u četvrtak zabilježena 2233 nova slučaja zaraze koronavirusom, a umrlo je 70 osoba. Ukupno je 15.323 aktivnih slučajeva zaraze. Među njima je 2749 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 292 pacijenta.



Od 25. veljače 2020. do četvrtka ukupno je zabilježeno 202.319 osoba zaraženih koronavirusom, od kojih su 3464 umrle, a ukupno su se oporavile 183.532 osobe od toga 2797 do četvrtka. U samoizolaciji je trenutno 48.054 osoba. Do četvrtka je ukupno testirano 982.850 osoba, od toga 8 343 u posljednja 24 sata.