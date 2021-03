U petak je zabilježeno 1112 novih slučajeva pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj ukupno 6426. Među njima je 918 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 80 pacijenata.

* U petak 1112 novih slučajeva zaraze



* U bolnici 918 pacijenata

* Na respiratorima 80 pacijenata

U nastavku pratite razvoj događaja iz minute u minutu:

9:30 U Kliničkoj bolnici Dubrava trenutno je 145 bolesnka. Njih 25 je na respiratoru. Prof. dr. sc. Ivica Lukšić, ravnatelj te bolnice navodi da u bolnici dominira britanski soj koronavirusa. "Više od 60 posto bolesnika ima britanski soj, no vidimo promjenu u dobnoj struktiri i kliničkoj slici. Sve je više mlađih bolesnika s težim slikama, a stanje im se relativno brže pogoršava", naveo je Lukšić za N1.

Dodaje da je smrtnost smanjena i povezuje to uz cijepljenje. O novoj turističkoj sezoni i okupljanjima koja su počela s ljepšim vremenom kaže da se radi i o zamoru među ljudima, opterećenosti životom posljednjih godinu dana... "Mjere su dobro odmjerene, važno je jasno komunicirati s građanima i pozvati ih na poštivanje mjera. To je ključ koji nas može izvući iz ove situacije dok to ne učini procijepljenost", dodao je Lukšić.

Vezano uz krađu koja se dogodila u bolnici kaže kako takav slučaj nije imao u karijeri. "Šokiralo nas je to, izražavam moje duboko žaljenje i ispriku obiteljima oštećenih. Saznanje koje smo dobili od zagrebačke policiji, o kaznenoj prijavi za kazneno djelo krađe u tako teškim uvjetima u kojima smo... Takvo saznanje, da su osobe pored vas i sposobne za takvo što - sve nas je šokiralo", rekao je Lukšić.

Navodi da je sumnja na krađu prijavljena policiji. "Ima tu još slučajeva, sve sumnje na krađu prijavili smo policiji. Cijelo to vrijeme smo sudjelovali u policijskoj istrazi i pomogli u njoj", rekao je i dodao da je za jednu od djelatnica postojala 2009. pritužba, ali "ona nije imala sudski epilog".

Navodi da su djelatnici Dubrave zgroženi onim što se dogodilo. "Takvo se ponašanje mora kazniti i iskorijeniti. Takav zaposlenik ne smije biti u bolnici", dodao je Lukšić. Smatra kako se u takvim slučajevima ruši ugled bolnice. "Ovo zadnje što imamo u nizu je definitivno nešto što je osobito teško i ružno. Postupak u vezi isključenja u KB Dubrava se još uvijek vodi i nemamo točne informacije", rekao je Lukšić.

"Ovakve situacije bacaju sjenu na svih nas 2200 u bolnici. Postoje brojne lijepe priče u kojima su napravljene sjajne stvari, no jedna ovakva situacija baci sjenu na sve nas", istaknuo je Lukšić.

9:13 U Istri je ispitano 398 uzoraka briseva na COVID-19. Potvrđeno je šest novozaraženih osoba.

Izliječene su dvije osobe. U Općoj bolnici Pula, na Odjelu za infektologiju, na liječenju su 32 osobe, a jedna osoba je prebačena u respiracijski centar KBC Rijeka.

9:07 Na području Virovitičko-podravsko županije još su tri osobe zaražene. Na bolničkom liječenju u Općoj bolnici Virovitica trenutno je devet COVID pozitivnih pacijenata.

Od početka epidemije korona virusa, s područja VPŽ, virusom SARS-CoV-2, zarazilo se je 3.610 osoba. 108 ljudi preminulo je od posljedica infekcije COVIDOM-19.

9:04 U Primorsko-goranskoj županiji je 211 novooboljelih, 142 osobe su ozdravile. Jedna je osoba preminula.

U petak je u toj županiji bilo 234 novih slučajeva. Prema podacima Ureda ravnateljstva ukupno je na bolničkom liječenju 81 pacijent. Na respiratoru je sedam pacijenata.



8:58 Na području Koprivničko-križevačke županije potvrđeno je 12 novih slučajeva bolesti COVID-19. Na području županije trenutno je aktivno 66 slučajeva bolesti COVID-19, ozdravile su dvije osobe, a na bolničkom se liječenju nalazi pet osoba.

7:39 Sve je veći broj ljudi koji obolijevaju tek nakon što prebole koronavirus. Problemi sa srcem, krvnim žilama, bubrezima... Popis je dug. >Opširnije