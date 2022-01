U Hrvatskoj je u utorak na PCR-u zabilježeno 7548 novih slučajeva zaraze. Putem BAT-a zaraza je dokazana za još 6001 osobu. Preminulo je 55 osoba.

* cijepljeno 66,94 posto odraslog stanovništva

* na respiratoru 220 pacijenata

8:06 U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji potvrđeno je 247 novih slučajeva zaraze koronavirusom. U Općoj bolnici Bjelovar na liječenju je 25 pacijenata zaraženih koronavirusom, od kojih je pet na respiratoru. Na opservaciji je još pet pacijenata. U samoizolaciji se nalazi 1070 osoba. U posljednja 24 sata preminula je jedna osoba s koronavirusom.

7:35 U Požeško-slavonskoj županiji je zaraženo još 185 osoba. Trenutno je aktivno 1113 slučajeva zaraze koronavirusom, 26 osoba je hospitalizirano, 1087 osoba nalazi se u kućnoj izolaciji. U samoizolaciji se nalazi 411 osoba. Na posljednjem testiranju obrađeno je 452 uzoraka.

7:31 Na području Osječko-baranjske županije od srijede do 28. siječnja 2022. godine nastava za učenike od petog do osmog razreda osnovnih škola te nastava u srednjim školama održava se po modelu C (online).

Povod za takvu preporuku je drastično povećanje broja oboljelih od koronavirusa od početka siječnja na području cijele županije, što se između ostalog pokazuje i rekordnim brojem novopozitivnih osoba (14. siječnja bilo je 510 pozitivnih nazala, što je najviše u jednom dan od pojave virusa). Osobit porast broja pozitivnih, a posredno i odlazaka u samoizolaciju prisutan je u školama.

