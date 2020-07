Prvi noćni vlak sa češkim turistima koji je sinoć krenuo iz Praga došao je u Rijeku.

U Rijeku je stigao vlak kompanije RegioJet CZ s 500 čeških turista. Do Hrvatske će voziti do 11. srpnja tri puta tjedno, a onda i svakodnevno do kraja kolovoza.

Iako je trebao u Rijeku doći u 9, zbog procedura na granici je kasnio. Turisti koji izlaze svoje putovanje na Jadranu nastavljaju autobusima.

''Ovaj prvi noćni vlak vrlo je komforan za putovanje. I 30.000 prodanih karata nešto je fantastično. Nisam ni sanjala da će tako biti kad smo počeli dogovarati ovaj projekt'', rekla je jučer Ljiljana Pancirov, češka veleposlanica u Hrvatskoj.

Više od 800.000 Čeha prošle je godine odmor provelo u Hrvatskoj te su sveukupno ostvarili 54 milijuna noćenja.