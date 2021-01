Ravnatelj KB Dubrava komentirao je skandaloznu snimku medicinskog osoblja koje uz živi band pije i pleše kolo.

Ivica Lukšić rekao je kako je snimku jučer prvi put vidio.

"Žao mi je zbog toga i žao je velikoj većini osoblja KB Dubrava, jer to baca lošu sliku i sjenu na sve dobro što se svakodnevno tamo radi", rekao je za N1.

“Prema neslužbenim informacijama, što sam do sad uspio saznati, radilo se u prostorima koji su izvan COVID dijela, u sobi za odmor u podrumu na odjelu rehabilitacije. Navodno je jedna sestra koja odlazi na rad u Njemačku slavila svoj oproštaj i proslavila je sa svojim kolegicama", dodao je.

Ispitat će sve okolnosti.

"Žao mi je što je to prvo izašlo u javnost, da se nije sestra ili tko je bio u posjedu te snimke obratila svojoj glavnoj sestri ili glavnoj sestri bolnice ili upozorila ravnateljstvo bolnice. Mi bismo poduzeli sve mjere i tako zaštitili ugled svih radnika i naše ustanove u cjelini. Međutim, što je tu je", kazao je Lukšić.

Snimka je navodno nastala početkom mjeseca. ponovio je kako su se zaposlenici bolnice nagledali ružnih situacija proteklih mjeseci te da rade u nadljudskim naporima te da ovakva snimka baca sjenu na sve dobro.

Sjetio se i nedavnih incidenata u bolnici.

"Kada se prisjetim situacije kad je nestalo struje, kad je razvaljen ormarić gdje je glavna sklopka, to su za mene bili ozbiljni problemi i situacije koje ću pamtiti cijeli život. One se nisu dogodile slučajno. Moguće je da se ni ova snimka nije dogodila slučajno. Međutim, to ohrabruje mene i moj tim ljudi da smo na dobrom putu. U Dubravi se radi vrhunska medicina, tu ima veliki broj stručnjaka koji su perjanica medicine u Hrvatskoj", dodao je.

U petak je RTL objavio snimku iz KB Dubrava na kojoj se vide djelatnici kako uz živi bend i alkohol slave.