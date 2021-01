Ivan Račan, sin Ivice Račana, prvog predsjednika SDP-a, zaražen je koronavirusom. Stanje mu se pogoršalo te je hospitaliziran u Klinici za infektivne bolesti ''Dr. Fran Mihaljević'', podijelio je objavu na Facebooku.

Trenutno se nalazi na kisiku te se razvija infekcijska upala pluća.

''Nocas mi se pogorsalo Covid-19 stanje sa disanjem. Došao sam u bolnicu Fran Mihaljević i tu ću biti do daljnega. Na kisiku sam. Infekcijska upala pluća se razvija. Stanje je srednje teško. Na izravno pitanje doktoru trebam li za svaki slučaj pripremiti oporuku, odgovorio je - ne još, da će biti puno vremens za to ako dođe do pogoršanja. "Zdravi i veseli bili!" govorio je Mosor.''