Koliko brzo raste broj hospitaliziranih i što na razdoblje koje je pred nama kažu infektolozi istražila je reporterka Dnevnika Nove TV Valentina Baus koja je razgovarala s profesorom Ivanom Puljizom iz Klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević.

Što se tiče hospitalizacija danas je u bolnicama zbog koronavirusa 116 ljudi više nego što ih je bilo prije tjedan dana, izvijestila je Baus i pitala Puljiza pune li se bolnice prebrzo?

"To je očekivani rast broja hospitaliziranih pacijenata. Taj broj u pravilu prati broj zaraženih. Negdje sa zakašnjenjem od 10 dana ili dva tjedna", rekao je i kazao kako u njegovoj klinici na dnevnoj bazi imaju 7 do 10 hospitaliziranih i tri do četiri otpuštena pacijenta.

Profesor kaže da su u ovom valu hospitalizirani pacijenti u prosjeku 10-ak godina mlađi od pacijenata u prošlim valovima.

"Imamo i težih kliničkih slika", kaže Puljiz te dodaje kako se klinička slika ne razlikuje previše od onih iz prethodnih valova. "Imamo i mlađih pacijenata koji su u intenzivnoj, koji imaju ozbiljne kliničke slike", rekao je.

"Preko 90 posto to su necijepljeni. Imamo tek nekolicinu osoba koje su cijepljenje", rekao je Puljiz.

Iz Izraela stiže jedna studija koja kaže da je prirodni imunitet koji ljudi razviju prebolijevanjem bolesti bolji od onog koji dobiju cijepljenjem. Puljiz kaže da postoje brojna istraživanja, jedno od njih kaže da blagi oblik bolesti ne stvara dugu zaštitu protiv koronavirusa.

"I ja sam krajem 11. mjeseca prebolio blaži oblik, nakon tri do četiri mjeseca razina protutijela je bila gotovo granična. Nakon cijepljenja imamo izraziti porast protutijela", rekao je Puljiz koji nije pročitao spomenutu studiju, ali ako se radi o pacijentima koji su imali srednje teški i teški oblik bolesti "suglasan sam sa time da vjerojatno stvara bolju zaštitu nego cijepljenje".

"Osobe koje su i preboljele i cijepljene su, kao što sam i ja, nisam još uvijek zaštićen, mogu još dobiti blaži oblik tipa prehlade i mogu prenijeti na pacijente, a zato moram nositi masku i sve druge zaštitne mjere", rekao je liječnik.

I cijepljene osobe mogu se zaraziti, one neće dobiti teži oblik bolesti, ali mogu zaraziti druge, pojasnio je.

Komentirao je docjepljivanje trećom dozom. Puljiz ističe da je važno da se što više ljudi procijepi sa drugom dozom. Što se tiče treće doze na popisu su najosjetljivije skupine, no još se ne zna hoće li ta doza uopće biti potrebna.

Puljiz se osvrnuo i na popuštanje mjera. Kaže da Nacionalni stožer balansira mjere, pola populacije je cijepljeno, a dio ljudi je prebolio pa je ovo popuštanje, kaže, kompromis.

