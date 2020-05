Serološka testiranja na koronavirus već su počela u Klinici za infektivne bolesti ''Dr. Fran Mihaljević'' u Zagrebu. Više o serološkim testovima u Dnevniku Nove TV govorio je Ivan Christian Kurolt iz infektivne klinike. S njime je razgovarala reporterka Valentina Baus.

U Klinci za infektivne bolesti ''Dr. Fran Mihaljević'' još u utorak se počeo sa serološkim testiranjem djelatnika klinike. Liječnik Ivan Christian Kurolt rekao je za Dnevnik Nove TV da ne očekuje veći broj pozitivnih zaposlenika.

''Ovdje ima tehničkog i nezdravstvenog osoblja koje nije izloženo pacijentima, tako da ne očekujem da će tu biti nešto povećan broj seroloških pozitivnih osoba. Ima tu rizičnijih skupina – naše medicinske sestre i liječnici, ali ne očekujem ogromne brojeve'', rekao je Kurolt.

Dobrovoljno testiranje građana

Na pitanje što misli o dobrovoljnom testiranju, Kurolt kaže da je pitanje koji je cilj toga. ''Ako želite zadovoljiti neku osobnu znatiželju pitanje ima li to smisla. Vi ćete opterećivati cijeli zdravstveni sustav zbog svoje znatiželje. Ako je riječ o testiranju nekih rizičnih skupina tu bi se neka ideja mogla širiti, ali na serološkoj dijagnostici još treba raditi, rekao je Kurolt.

Kada je riječ o slučaju u Francuskoj koja je otkrila da je prvi pozitivni slučaj zapravo imala već u prosincu, Kurolt kaže da to nije nemoguće u Hrvatskoj, no ne smatra da je to vjerojatno.

''Dosta rano smo počeli s testiranje pacijenata. Nama je prvi pozitivni slučaj bio krajem veljače i nakon toga je dosta brzo eksplodiralo, tako da bi očekivali da, s obzirom da smo bili senzibilizirani na tu situaciju, da smo propustili neki slučaj to bi i ranije eksplodiralo'', smatra dr. Kurolt.

Zaraza među djecom je rijetka

Dodao je da se uzorci mogu testirati i naknadno.

''Dok je bila sezona gripe mi smo našim pacijentima paralelno radili testiranje na gripu i respiratorni virus kod djece i tu smo ustanovili da ima neki postotak, od 30 do 40 posto, ovisno o dobnoj skupini, koji nisu bili pozitivni na COVID-19, ali su bili pozitivni na taj respiratorni virus. Postoji cijeli niz drugih patogena koji može uzrokovati neke respiratorne bolesti. To što je netko osjetio neki respiratorni simptom ne znači da je odmah imao koronavirus'', ističe Kurolt.

Kaže i da je koronavirus kod djece zapravo vrlo rijedak. ''Više je to bolest odraslih osoba'', rekao je liječnik.

Virus je u Hrvatskoj možda drugačiji od onog u svijetu

Ivan Christian Kurolt je kazao da postoji mogućnost da je koronavirus u Hrvatskoj drugačiji od onog u, primjerice, Italiji ili Španjolskoj. ''Virusi inače evoluiraju s domaćinom i što dulje se šire doalzi do razdjeljvianja genetskih karakteritika, tako da definitivno postoji mogućnost. Vjerojatno se to već i dogodilo. Već se priča o pet linija koje postoje unutar koronavirusa. To nije nikakva novost'', objasnio je.

