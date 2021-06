Djelomično skrivena dugim trskama, tijela prekrivena tkaninama tiho plutaju niz svetu rijeku Ganges, kao podsjetnik na to kako je žestoki val koronavirusa preplavio indijske bolnice i krematorije.

Obitelji na sjeveru i istoku Indije predavale su tijela svojih bližnjih rijeci ili ih pokapali u plitkim grobovima na riječnoj obali, jer nisu imali čime platiti troškove pogrebnih lomača u jeku zaraze u travnju i svibnju. Međutim početak sezonskih monsunskih poplava izazvao je jake struje duž plovnog puta dugog 2500 kilometara koje su izbacile neka od tijela pokopanih na obalama.

Dužnosnici u Allahabadu - jednome od najsvetijih hinduskih gradova, gdje milijuni posjećuju pogrebne obrede - rekli su da su u protekla tri tjedna kremirali gotovo 150 tijela koja su plutala. Uz nasipe su nanizane gomile drva za pogrebne lomače u očekivanju novih trupala koja će doplutati rijekom.

Kad je AFP posjetio okolna područja, u rijeci su se vidjeli deseci djelomično potopljenih trupala.

Dužnosnici procjenjuju da je do 600 tijela pokopano duž Gangesa u gradu u vrijeme najezde virusa. No, mještani vjeruju da je to samo djelić stvarnog broja i strahuju da bi idućih tjedana brze vode mogle izbaciti još tijela iz plitkih grobova na pješčanim obalama.

I drugi veći vjerski centri u sjevernoj Indiji, poput vjerskog središta Varanasi dalje nizvodno, imali su sličnih problema. Lokalno stanovništvo strahuje da će trupla, ako se ne uklone, biti opasna za daljnju kontaminaciju jednoga od najzagađenijih plovnih putova na svijetu.

"Ovo ...bi moglo izazvati opasne bolesti", rekao je Dipin Kumar, koji živi pored Gangesa u Allahabadu, za AFP. Policija patrolira rijekom i traži tijela.

Dužnici su postavili dva čamca duž obale kako bi izvukli leševe - ponekad uz pomoć lokalnih ribara - ali posljednjih dana nisu imali puno uspjeha. "Protok je vrlo brz i teško je izvlačiti tijela", rekao je policajac za AFP.