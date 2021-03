Slovačka vlada će od 3. ožujka zbog rasta broja novozaraženih postrožiti restriktivne mjere protiv koronavirusa, uključujući one o ograničavanju kretanja.

Vlada premijera Igora Matoviča objavila je detalje novih mjera nakon nekoliko dana rasprave sa stručnjacima, dok Slovačka ima najgore brojeve novozaraženih covidom-19 na svijetu.

Od srijede će se Slovaci moći kretati od 8 ujutro do 13 popodne, samo na posao ili do liječnika, a iznimke ograničenog kretanja mogu biti samo od 17 do 20 sati. Oni koji mogu raditi od doma moraju to činiti, piše Reuters.

Od 8. ožujka će stanovnici u javni promet ili u dućane moći ući samo sa zaštitnim maskama FFP 2 s ventilom.

Predškolski odgoj i niži razredi škola radit će samo za djecu čiji roditelji ne mogu raditi od doma.

Ako te restriktivne mjere neće smanjiti broj novozaraženih do 21. ožujka, vlada planira još stroža ograničenja kretanja, uključujući zatvaranje tvrtki i granica, prenose lokalni mediji.

Slovačka, država s oko 5,5 milijuna stanovnika, do ove nedjelje je imala ukupno 308 tisuća zaraženih, sa 7189 smrtnih slučajeva.