Epidemiološka situacija u Europi je povoljna. Prema najnovijim podacima Europskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti (ECDC) većina europskih zemalja je u zelenom, a objavljene su i najnovije informacije o putovanjima.

Povoljnija epidemiološka situacija znači i da su neke od zemalja ublažile kriterije za prelazak granice.

U nastavku pročitajte kakva su pravila u pojedinim zemljama.

Austrija

Ulazak u Austriju iz Hrvatske je moguć uz predočenje jedne od tri potvrde u nastavku:

- potvrde o negativnom testu (brzi antigenski test ne stariji od 48 sati ili PCR- test ne stariji od 72 sata)

- potvrde o cijepljenju

- potvrde preboljenju bolesti COVID-19.

Ako se ne raspolaže niti jednim od navedenih potvrda, nužno se registrirati putem obrasca Pre-Travel-Clearance, te se u roku od 24 sata od trenutka prelaska granice testirati u Austriji.

Kao dokaz o cijepljenju vrijede potvrde na njemačkom ili engleskom jeziku o cijepljenju sljedećim cjepivima: BioNtech/Pfizer: 2 doze, AstraZeneca, 2 doze, Janssen von Johnson & Johnson/Janssen: 1 doza, Moderna: 2 doze, Sinopharm / BIBP (Beijing Bio-Institute of Biological Products Co-Ltd.) 2 doze, Sinovac-CoronaVac: 2 doze

Ulazak u Austriju je moguć

- s prvom dozom cjepiva: najranije 22. dan, a najkasnije 90. dan od primitka cjepiva

- s drugom dozom cjepiva: odmah po cijepljenju, a najkasnije 270 dana nakon druge doze cjepiva

- s jednokratnim cjepivom najranije 22. dan, a najkasnije 270 dana nakon cijepljenja

- odmah nakon cijepljenja prvom dozom, ukoliko postoji pozitivni test na COVID-19, star najmanje 21. dan, ili potvrda o neutralizirajućim antitijelima koja nije starija od 270 dana.

Kao dokaz o preboljenu vrijedi liječnička potvrda na njemačkom ili engleskom jeziku iz koje je razvidno da je osoba preboljela COVID 19 u vremenskom razdoblju 180 dana, a koja nije starija od 90 dana. Potvrdi o preboljenu istovjetan je i dokaz o neutralizirajućim antitijelima, koji u trenutnu ulaska u Austriju ne smije biti stariji od 90 dana.

Potvrda o testiranju za prekogranične radnike i ostale putnike koji redovno prelaze granicu iz obiteljskih razloga ili iz razloga studija/školovanja vrijedi 7 dana. Djeca do 12 godina oslobođena su obveze testiranja i predočenja ostalih potvrda. Putnici iz medicinskih razloga mogu ući u Austriju bez ograničenja uz predočenje potvrde o nužnosti korištenja medicinske usluge na engleskom ili njemačkom jeziku. Bez ograničenja u Austriju mogu ući: osobe u tranzitu, prijevoznici roba i putnika, Interventna vozila i sl.

Dodatne informacije moguće je pronaći i na poveznici te na hrvatskom jeziku na poveznici.

Bosna i Hercegovina

Državljani Republike Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu mogu ući s valjanom putovnicom ili osobnom iskaznicom. Državljani Republike Hrvatske (s valjanom putovnicom ili osobnom iskaznicom), državljani Republike Srbije i državljani Crne Gore za ulazak u Bosnu i Hercegovine ne trebaju predočiti negativan PCR test na SARS-CoV-2, antigen test niti potvrde o cijepljenju kada u Bosnu i Hercegovinu ulaze direktno iz države čiji su državljani, kao i njihova maloljetna djeca i supružnici koji su državljani drugih zemalja.

BiH granice su otvorene za sve strane državljane, pod uvjetom da imaju:

- negativan PCR test na SARS-CoV-2 ne stariji od 48 sati ako dolaze iz EU, a ako dolaze iz trećih zemalja 72 sata do dolaska na granični prijelaz BiH ili

- negativan antigen test ne stariji od 48 sati ako dolaze iz EU, a ako dolaze iz trećih zemalja 72 sata do dolaska na granični prijelaz BiH, ili

- potvrdu o cijepljenju s dvije doze cjepiva (ili jednom dozom cjepiva koje se prima u jednoj dozi) prije 14 dana i više od dolaska na granični prijelaz BiH, ili

- potvrdu liječnika o preboljenju bolesti COVID-19 u razdoblju od 14 do 180 dana prije dolaska na granični prijelaz BiH.

Više informacija nalazi se na poveznicama:

(FBiH)

https://covid19.fmoh.gov.ba/

https://www.zzjzfbih.ba/

(Republika Srpska)

https://www.phi.rs.ba/

https://www.vladars.net/sr-SP Cyrl/Vlada/Ministarstva/MZSZ/Pages/default.aspx



Crna Gora

Trenutno ne postoje ograničenja za hrvatske državljane prilikom ulaska ili izlaska iz Crne Gore. Iako su 1. lipnja 2020. godine ukinute mjere karantene i samoizolacije uvedene zbog sprječavanja širenja pandemije koronavirusa COVID-19, te je dozvoljen slobodan ulazak hrvatskih državljana u Crnu Goru, zbog velikog broja novooboljelih od virusa COVID-19 u Crnoj Gori, preporučuje se izbjegavanje putovanja koja nisu nužna. Nošenje zaštitnih maski na otvorenom i zatvorenom obavezno je na cijelom teritoriji CG, uključujući i djecu stariju od 5 godina. Više informacija pročitajte na poveznici.

Francuska

Svi državljani Republike Hrvatske, kao i ostalih zemalja tzv. zelene zone, a koji su primili jedno od cjepiva protiv virusa COVID-19 koje je odobrila Europska agencija za lijekove – Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson - od 9. lipnja mogu bez ograničenja putovati u Francusku Republiku i to dva tjedna nakon primitka druge doze cjepiva za cjepiva koja su dvofazna (Pfizer, Moderna, AstraZeneca), četiri tjedna nakon primitka jednofaznog cjepiva (Johnson&Johnson) te dva tjedna nakon primitka jedne doze cjepiva za osobe koje su razvile antitijela i potrebna im je samo jedna doza cjepiva, a uz predočavanje odgovarajuće potvrde o cijepljenju. Za osobe koje nisu cijepljene, ostaje na snazi obaveza predočavanja negativnog rezultata PCR testa ili antigenskog testiranja, ne stariji od 72 sata. I dalje je na snazi obaveza nošenja zaštitnih maski u svim javnim zatvorenim prostorima, te u cjelokupnom javnom gradskom i međugradskom prijevozu. Više informacija potražite na poveznici i poveznici.

Italija

Vladinom Uredbom iz siječnja 2021. na cijelom nacionalnom teritoriju Italije produljeno je izvanredno krizno stanje do 31. srpnja 2021. godine. Temeljem Vladine Uredbe od 26. travnja Italija je započela s postupnim ukidanjem mjera koje su ograničavale gospodarske i društvene aktivnosti.

Sukladno posljednjoj Uredbi talijanskog ministarstva zdravstva koja je stupila na snagu 28. lipnja 2021. godine, cijela je Italija u bijeloj zoni (bez epidemiološkog rizika), ali je i dalje neophodan oprez i ponašanje sukladno pravilima zaštite od epidemije.

Uredbom talijanskog ministarstva zdravstva u razdoblju od 16. svibnja do 30. srpnja 2021. godine, ukinuta je odredba o petodnevnoj samoizolaciji, za sve putnike koji dolaze u Italiju iz zemalja EU, osim iz Velike Britanije za koje je od 21. lipnja 2021. ista ponovno uvedena te se od svih putnika iz UK traži negativan PCR test, petodnevna izolacija te ponavljanje PCR testa, kojim će se ukoliko je rezultat negativan, ukinuti obveza petodnevne izolacije. Ostaje i dalje važeća odredba prema kojoj za ulazak u Italiju svi putnici moraju predočiti negativan PCR test ili antigenski brzi test ne stariji od 48 sati. Od 21. lipnja svi putnici iz EU, država Schengenskog sporazuma, Izraela, Kanade, Japana i SAD-a ulaze u Italiju bez obveza samoizolacije odnosno karantene ukoliko posjeduju potvrdu o negativnom testu na COVID- 19 (brzi antigentski test ili PCR test) koji nije stariji od 48 od trenutka uzimanja uzoraka i to za putnike starije od 6 godina; potvrdu o primljenoj drugoj dozi cjepiva, 14 dana prije ulaska u Italiju ili potvrdu o ozdravljenju od virusa COVID-19, ne stariju od 6 mjeseci. Potvrde moraju biti izdane na talijanskom, engleskom, francuskom ili španjolskom jeziku, te mogu biti u digitalnom obliku EU digitalne COVID potvrde ili potvrde u tiskanom papirnatom obliku. Od 24. svibnja 2021. godine, svatko tko ulazi u Italiju, neovisno o prijevoznom sredstvu i duljini boravka, treba ispuniti Digitalni obrazac za lociranje putnika koji je dostupan na sljedećoj poveznici.

Od 28. lipnja maske više nisu obvezne na otvorenom u bijelim zonama, ostaju obavezne u zatvorenim prostorima ili kad nije moguće garantirati socijalnu distancu. U Regiji Campania (Napoli) ostaje obaveza nošenja maske i na otvorenom sve do 31. srpnja.

Preporučuje se uvijek imati masku uza sebe budući da i dalje ostaje u svim regijama obaveza nošenja iste u lokalima, dućanima, trgovačkim centrima. U restoranima je i dalje dozvoljeno biti bez maske samo kada se konzumira za stolom. Također, maska ostaje i dalje obavezna za mjesta kulture; potrebno ju je nositi u muzejima, kinima, kazalištima. Također, obavezna je u svim sredstvima javnog prometa, uključujući i vlak i zrakoplov. Dakle usprkos novoj uredbi o neobaveznom nošenju maski na otvorenom, istu je potrebno imati uza sebe kako bi se istu po potrebi koristilo.

Više informacija dostupno je na poveznici.

Mađarska

Uredbom Vlade Mađarske od 23. lipnja 2021. ukinuta su sva ograničenja za ulazak u Mađarsku iz Republike Hrvatske, Republike Austrije, Rumunjske, Republike Srbije, Slovačke Republike i Republike Slovenije, osim u slučajevima putovanja civilnim zrakoplovom. Detaljne informacije o uvjetima ulaska u Mađarsku dostupne su na web stranicama mađarske nacionalne policije.

Njemačka

Ulazak u SR Njemačku prema postojećim pravilima u osnovi je moguć svim državljanima Europske unije uz određena ograničenja i pridržavanje propisanih epidemioloških mjera. SR Njemačka kategorizira područja na rizična, visoko rizična i područja s mutiranim varijantama virusa COVID-19, a kategorizacija je dostupna na poveznici.

Putnici koji dolaze iz Republike Hrvatske iz rizičnih područja mogu ući u SR Njemačku bez obveze karantene ukoliko uz dokaz o digitalnoj najavi ulaska (elektronski ili u printanom obliku, dostupno na poveznici) posjeduju:

- negativni PCR test ne stariji od 72 sata (računajući od trenutka uzimanja brisa) ili antigenski test za izravno dokazivanje virusa korona SARS-CoV-2 ne stariji od 48 sati (računajući od trenutka uzimanja brisa), napravljen u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi te ispisan na njemačkom, engleskom ili francuskom jeziku ili

potvrdu o potpunom cijepljenju cjepivom s popisa Paul-Ehrlich-Instituta na njemačkom, engleskom, francuskom, talijanskom ili španjolskom jeziku u papirnatoj ili digitalnoj formi ili

- potvrdu o cijepljenju s jednom dozom cjepiva (cjepivo koje se prima u samo jednoj dozi) uz napomenu da je od cijepljenja prošlo više od 14 dana (cjepiva moraju biti na popisu Paul-Ehrlich-Instituta, dostupno na poveznici) – dokaz o cijepljenju je liječnička potvrda na njemačkom, engleskom, francuskom, talijanskom ili španjolskom jeziku u papirnatoj ili digitalnoj formi ili

- potvrdu o izlječenju za osobe koje su preboljele bolest COVID-19 i to liječničku potvrdu na njemačkom, engleskom, francuskom, talijanskom ili španjolskom jeziku u papirnatoj ili digitalnoj formi s kojom se dokazuje da je od prestanka bolesti prošlo minimalno 28 dana, a ne više od 6 mjeseci. Od ove obveze su izuzeta djeca do 6 (šest) godina starosti.

Putnici u zračnom prometu bez obzira iz kojeg područja dolaze (nerizičnih ili rizičnih), obvezni su prije samog polijetanja poštovati pravilo prilaganja dokaza o obavljenom testiranju, dokaza o izlječenju od zaraze ili dokaza o cijepljenju.

Dodatne informacije, na hrvatskom jeziku, dostupne su na poveznici. Informacije na hrvatskom jeziku potražite na web stranici njemačkog Saveznog ministarstva zdravstva.

Slovenija

Odlukom slovenske Vlade koja se primjenjuje od 03. srpnja 2021. godine objavljen je novi popis država koje se nalaze na zelenom, narančastom, crvenom i tamno crvenom popisu država. Na zelenom popisu država od 03. srpnja nalazi se i cijela Hrvatska (sve hrvatske županije) te hrvatski državljani slobodno ulaze u Sloveniju. Putnici koji ulaze u Sloveniju iz država i administrativnih jedinica na zelenom popisu ne moraju imati negativan PCR ili brzi antigenski test, potvrdu o cijepljenju odnosno potvrdu o preboljenoj bolesti COVID 19, ali moraju predočiti dokaz da su zadnjih pet dana boravili na području koje se nalazi na zelenom popisu, a ako je boravak bio kraći od pet dana onda samo za vrijeme koje su boravili. Osobama koje ulaze u Sloveniju iz država ili administrativnih jedinica na narančastom popisu u pravilu se određuje 10-dnevna karantena.

Karantena neće biti određena ako osoba na graničnom prijelazu predoči jedan od dokaza:

- dokaz o negativnom rezultatu PCR testa koji nije straiji od 72 sata ili brzog antigenskog testa test na virus SARS-CoV-2, koji nije stariji od 48 sati nakon uzimanja brisa.

- potvrdu o pozitivnom rezultatu PCR testa koja je starija od 10 dana, osim ako liječnik ne odluči drugačije, i nije starija od šest mjeseci, ili potvrdu liječnika da je osoba preboljela COVID-19 i nije prošlo više od šest mjeseci od pojave simptoma.

- dokaz o cijepljenju protiv COVID-19 kojim se dokazuje da je od primanja:

- druge doze cjepiva Comirnaty proizvođača Biontech/Pfizer prošlo najmanje 7 dana,

- druge doze cjepiva COVID-19 Vaccine, proizvođača Moderna prošlo najmanje 14 dana,

- prve doze cjepiva Vaxzevria proizvođača AstraZeneca i cjepiva Covishield proizvođača Serum Institute of India/AstraZeneca prošlo najmanje 21 dan,

- cjepiva Janssen proizvođača Johnson i Johnson prošlo najmanje 14 dana,

- druge doze cjepiva Sputnik V proizvođača Russias Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology prošlo najmanje 14 dana,

- druge doze cjepiva CoronaVac proizvođača Sinovac Biotech prošlo najmanje 14 dana,

- druge doze cjepiva COVID-19 Vaccine proizvođača Sinopharm prošlo najmanje 14 dana

- dokaz da je osoba preboljela COVID-19 (pozitivan test ili potvrda liječnika) i dokaz da je u razdoblju do najviše 8 mjeseci od pozitivnog nalaza testa PCR odnosno početnih simptoma, cijepljenja jednim dozom cjepiva navedenih u točci 3.

Detaljne informacije dostupne su na poveznici. Dodatne informacije o putovanjima u Sloveniju dostupne su na poveznici.

Srbija

Odlukom Vlade Republike Srbije od 1. srpnja 2021. izmijenjeni su uvjeti ulaska za građane Republike Srbije, diplomatsko i osoblje ureda međunarodnih organizacija, strane građane s reguliranim boravkom u Republici Srbiji te strane državljane.

Državljani Republike Srbije, osoblje stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava i ureda međunarodnih organizacija (uključujući članove njihovih obitelji koji imaju posebne osobne iskaznice ili identifikacijske dokumente) i strani državljani kojima je odobren privremeni ili stalni boravak u Republike Srbije prilikom ulaska u Republiku Srbiju trebaju priložiti jedan od sljedećih dokumenata:

Negativni RT-PCR test na prisutnost virusa SARS-CoV-2 ili negativni FIA test brzog antigena ako osoba dolazi iz SAD-a, ne stariji od 48 sati od datuma izdavanja (ako postoji kašnjenje u unosu Republike Srbije, što se ne može pripisati krivnji putnika, već je posljedica vanjskog događaja koji se nije mogao predvidjeti, izbjeći ili eliminirati - kašnjenje leta, polazak autobusa, vlakova itd., tada test može biti stariji od 72 sata pri ulasku u Republiku Srbiju);

Potvrda o cjelovitom cijepljenju koju izdaje nadležna zdravstvena ustanova Republike Srbije, odnosno nadležno tijelo strane države u kojoj je osoba cijepljena;

Potvrda o bolesti COVID-19: potvrda ili druga javna isprava kojom se navodi da je nositelj isprave obolio od bolesti uzrokovane virusom SARS-CoV-2, odnosno da je osobi dijagnosticiran virus SARS-CoV-2, pod uvjetom da prvo ispitivanje ne smije biti kraće od 14 dana, niti dulje od šest mjeseci i koje izdaje Zavod za javno zdravstvo za teritorij Republike Srbije, odnosno nadležno tijelo države s kojom Republika Srbija ima potpisan sporazum ili de facto uzajamnost o priznavanju takvih dokumenata.

Strani državljani mogu ući u Republiku Srbiju pod uvjetom da posjeduju jedan od sljedećih dokumenata:

- Negativni RT-PCR test na prisutnost virusa SARS-CoV-2 ili negativni FIA test brzog antigena ako osoba dolazi iz SAD-a, ne stariji od 48 sati od datuma izdavanja (ako postoji kašnjenje u unosu Republike Srbije, što se ne može pripisati krivnji putnika, već je posljedica vanjskog događaja koji se nije mogao predvidjeti, izbjeći ili eliminirati - kašnjenje leta, polazak autobusa, vlakova itd., tada test može biti stariji od 72 sata pri ulasku u Republiku Srbiju);

- Potvrda o cjelovitom cijepljenju koju je izdala Republika Srbija, odnosno strana država s kojom je Republika Srbija potpisala sporazum o priznavanju cijepljenja ili s kojom postoji de facto uzajamnost u priznavanju potvrde o cijepljenju;

- Potvrda o bolesti COVID-19 - potvrda ili druga javna isprava kojom se navodi da je nositelj isprave obolio od bolesti uzrokovane virusom SARS-CoV-2, odnosno da je osobi dijagnosticiran virus SARS-CoV-2, pod uvjetom da prvi test ne smije biti kraći od 14 dana, niti dulji od šest mjeseci i izdao ga je Zavod za javno zdravstvo osnovan za područje Republike Srbije, odnosno nadležno tijelo države s kojom Republika Srbija ima potpisan sporazum ili de facto uzajamnost o priznavanju takvih dokumenata.

Sve iznimke i dodatne informacije dostupne su na poveznici.

Velika Britanija

Od 17. svibnja 2021. turistička putovanja u UK više neće biti ilegalna, te stupa na snagu tzv. sustav semafora za međunarodna putovanja koji kategorizira države na zelene (green), žute (amber) i crvene (red). Republika Hrvatska je trenutno na žutoj listi, što podrazumijeva testiranje 72 sata prije putovanja, te desetodnevnu samoizolaciju na adresi boravka u UK, uz dodatno testiranje drugog i osmog dana samoizolacije (uz mogućnost prekidanja samoizolacije nakon petog dana uzimanjem posebnog dodatnog testa, pri čemu je i dalje nužno obaviti testiranje osmog dana). Spomenute mjere odnose se na sve putnike, uključujući i one koji posjeduju certifikat o cijepljenju ili imunitetu na Covid-19 (ne postoje izuzeća za tu kategoriju putnika). Navedene mjere odnose se i na navijače koji planiraju dolazak na utakmice Europskog nogometnog prvenstva. Dodatne informacije moguće je pronaći na stranicama britanske Vlade.

Preduvjet za polazak na put u UK je negativan rezultat testiranja na Covid-19 u periodu tri dana prije putovanja, posjedovanje tzv. travel test packagea koji sadrži dva testa na COVID-19 koje treba obaviti tijekom samoizolacije te ispunjen tzv. passenger locator form u kojem se, između ostaloga, navode detalji o adresi gdje će se provesti desetodnevna samoizolacija, kao i reference number za kupljeni travel test package. Na lokaciji gdje će se izvršiti samoizolacija potrebno je obaviti jedan test na COVID-19 drugog dana samoizolacije (ili prije toga) te osmog dana samoizolacije (ili nakon toga). Do 17. svibnja također je potrebno ispuniti tzv. Travel Declaration Form kojim se potvrđuje da postoje zakonom dopušteni razlozi za putovanje, ali nakon tog datuma više se neće trebati ispunjavati. Više informacija vezana za putovanja u Veliku Britaniju možete pronaći na poveznici.

Škotska, Wales i Sjeverna Irska imaju vlastita pravila vezano uz putovanja, te upućujemo sve osobe koje putuju u te regije da detaljno prouče informacije na njihovim službenim stranicama Više informacija je na poveznici.

Švicarska

Hrvatska se od 3. 6. 2021. ne nalazi na švicarskom popisu zemalja s visokim rizikom od zaraze korona virusom, pa sve osobe koje u Švicarsku dolaze iz Hrvatske ne trebaju u karantenu. Sve osobe koje dolaze u Švicarsku Konfederaciju iz Republike Hrvatske, autobusom, vlakom, brodom ili zrakoplovom dužne su ispuniti online obrazac koji je dostupan na poveznici. Sve osobe koje u Švicarsku dolaze zrakoplovom obavezne su prilikom ukrcaja mora predočiti negativan PCR test ne stariji od 72 sata.

Izuzeća:

- djeca do 16 godina starosti

- osobe koje su potpuno cijepljene sukladno preporukama švicarskog Saveznog ureda za javno zdravstvo ili zemlje dolaska, uz predočenje odgovarajuće dokumentacije (vrijedi do 6 mjeseci nakon primljenog cjepiva)

- osobe koje su unazad 6 mjeseci (računajući od 11. dana prvog pozitivnog rezultata korona testa) preboljele COVID-19 (uz predočenje odgovarajuće dokumentacije)

Za putnike koji dolaze u Švicarsku Konfederaciju otvoren je info telefon: +41 58 464 44 88 (dostupan svakodnevno od 6:00 do 23:00), a detaljne informacije dostupne su na poveznici.