Hrvatski zavod za zapošljavanje objavio je nove uvjete za dobivanje potpore za očuvanje radnih mjesta. Objavljeni su i detalji za nadoknadu fiksnih troškova.

Hrvatski zavod za zapošljavanje objavio je izmjene i dopune Uvjeta i načina korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u mjeri Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom, za razdoblje od listopada do prosinca ove godine.

"Izmjene se odnose na ciljane skupine poslodavaca. Kao prihvatljivi poslodavci dodaju se poslodavci kojima je na bilo koji način ograničen rad Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) ili su poslovno povezani kao dobavljači s poslodavcima koji su zatvoreni Odlukom stožera", navodi se u priopćenju HZZ-a.

"Izdavačka djelatnost izdavanje knjiga, periodičnih publikacija i ostale izdavačke djelatnosti dodaje se kao prihvatljiva djelatnost. Omogućuje se korištenje potpore i za članove uprave, direktore, prokuriste i sl., a s ciljem obuhvata većeg broja radnika kod poslodavaca", dodaje se u priopćenju.

Svi poslodavci koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do 30. rujna 2020. mogu koristiti mjeru, kao i za radnike zaposlene do 31. listopada 2020. za studeni, odnosno do 30. studenog 2020. za prosinac.

Pravo na nadoknadu fiksnih troškova

Izmjenama se uvodi dodatni iznos financiranja dijela troškova poslodavcima kojima je zabranjen rad uslijed provođenja Odluke Nacionalnog stožera.

"Poslodavci koji su podnijeli zahtjev za očuvanje radnih mjesta sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite mogu ostvariti pravo na dodatni iznos potpore za nadoknadu dijela ili svih fiksnih troškova u visini koji utvrdi Ministarstvo financija, Porezna uprava", navodi se u priopćenju HZZ-a.

Potrebno podnijeti zahtjev

Za ostvarivanje tog prava potrebno je podnijeti zahtjev Ministarstvu financija, Poreznoj upravi.

"Postupak zaprimanja i odobravanja zahtjeva propisat će Ministarstvo financija, Porezna uprava i objaviti na svojim mrežnim stranicama https://www.porezna-uprava.hr/. Po odobrenju zahtjeva od Ministarstva financija, Porezne uprave Hrvatski zavod za zapošljavanje će izvršiti isplate. Više informacija o potporama za očuvanje radnih mjesta potražite na: https://mjeraorm.hzz.hr/ocuvanje-radnih-mjesta", zaključuje se u priopćenju HZZ-a.