Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je preporuke za sprječavanje zaraze bolešću COVID-19 tijekom održavanja profesionalnih umjetničkih izvedbi, kulturnih programa i manifestacija.

HZJZ je preporuke za rad kinodvorana, kazališta i općenito kulturnih manifestacija objavio u petak navečer. Podsjetimo, kina i kazalipta s radom bi trebali početi u ponedjeljak.

Najvažniji dijelovi preporuka tiču se međusobne udaljenosti posjetitelja te udaljenosti publike od izvođača. Posjetitelji moraju biti udaljeni metar i pol, kao i izvođači, osim ako je riječ o pjevačima i puhačima, koji moraju biti udaljeni dva metra.

Sva mjesta na koja posjetitelji u dvorani mogu sjesti, uz potivanje prethodnog pravila, moraju biti označena, na ulazu trebaju biti dezinficijensi, a preporučuje se i nošenje maski.

Prostor se mora prozračivati najmanje dvaput dnevno po pola sata, a zasad se ne preporučuje uporaba klima-uređaja. Preporuča se da se potiče prodaja ulaznica internetskim putem, a izlazak posjetitelja iz dvorane također treba biti kontroliran, jedan po jedan, kao i ulazak.

Na kraju preporuka navedeno je da se one ne odnose na multipleks kina. "Multipleks kina u ponedjeljak ne počinju s radom, što je s njima dogovoreno. Jedan od razloga je i to što je u trgovačkim centrima ograničen maksimalni broj ljudi koji u njih mogu ući. Stoga bi se moglo dogoditi da posjetitelj kupi kino-kartu za određenu predstavu, a da na taj datum i u to vrijeme uopće ne može ući u shopping centar jer je već dosegnuta dozvoljena kvota ljudi", rekao je za Jutarnji list Krešimir Partl, državni tajnik Ministarstva kulture.

Opširnijeo preporukama pročitajte u priloženom dokumentu.