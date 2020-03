Život je stao u Italiji, kafići i ulice su prazni, u trgovinama nedostaju neki artikli, a televizije su izmijenile svoje programe. Hrvati u Italiji ispričali su nam svoje dojmove iz zemlje u karanteni.

Ako se nalazite u nekoj od "crvenih zona" i želite podijeliti svoju priču, video ili fotografije, možete nam se javiti na moj.report@novatv.hr!

Marko Jurković posljednje 23 godine živi u Italiji. Radi za Google. Još se sjeća prvih godina koje je proveo u Hrvatskoj, pamti obavijesti na televiziji o zračnim opasnostima. Kaže da je u Italiji trenutačno vrlo slično.

"Svakih 10 minuta sve televizije, i državna i komercijalne, emitiraju upute kako se zaštititi od koronavirusa. Upute se stalno ponavljaju, po cijele dane. To nas je nekako osvijestilo i naučilo. Uz to, zatvoreni smo u kućama, svaku večer svi čekamo izvanredno obraćanje premijera. Sve zaista podsjeća na rat u Hrvatskoj", ispričao nam je Marko.

No izvanredna situacija uzrokovana koronavirusom ujedinila ih je. U cijeloj zemlji zavladala je solidarnost.

"Na društvenim mrežama objavljuju se mnoge grupe potpore, hashtag 'i ja ostajem doma', svi se međusobno bodrimo. Ujedinili smo se protiv virusa", kaže Marko.

Talijani su morali potpuno promijeniti svoje navike. Više i ne sjede u kafićima jer ionako nema nikoga, pa moraju sjediti sami za stolom. Drugim gostima ne smiju prići na manje od metar. Zbog toga pate i druge djelatnosti. U poštu odlaze dva po dva, frizeri otkazuju termine jer ne mogu raditi na udaljenosti od metar. Televizije su također prilagodile program. Osim što su uvele izvanredne vijesti, većina njih emitira sve više kulture, ali i edukativnog sadržaja, jer djeca ne idu u školu i imaju online nastavu.

Marko kaže da mu nije teško ostati kod kuće, no jedno mu je čudno.

"Tišina. Sve je utihnulo. Manje je buke od tvornica, nema ni toliko automobila, nema ljudi. Malo je čudno, ali nema veze, važno je da pobijedimo virus", zaključuje.

"Iz kuće smijemo izlaziti samo na posao i s posla, k doktoru, u hitnim slučajevima i ako se želimo vratiti svojim kućama. Za sve nam treba potvrda jer ako nas policija zaustavi, plaća se kazna", ispričala nam je svoja iskustva sa životom u karanteni čitateljica Vanesa, koja živi i radi u Firenci.

Kafići se zatvaraju u 18 sati, a stolovi su postavljeni za jednu osobu. Vanesa kaže da je u utorak još bila na poslu, ali da od danas radi od kuće.

Život je otežan na svim razinama.

"U trgovinama tjestenine i WC papira gotovo nema. Iako je obećano da će dućani biti uvijek puni. Veliki su redovi ispred trgovina jer puštaju samo određen broj ljudi, ostatak čeka vani dok jedna osoba ne izađe", dodala je Vanesa i priznala da je među ljudima zavladao strah.

"Ljudi se ne boje virusa, strah nas je od nedostatka kapaciteta, svih lijekova, osoblja, respiratora, kreveta... Jednostavno vas ne mogu liječiti trenutno. Ako ste pozitivni s blagim simptomima, ostajete kod kuće, ako ste težak slučaj, onda idete u bolnicu, dok na sjeveru i biraju, teške bolesnike i starije od 75 godina ne liječe", rekla je Vanesa.

U splitskoj luci putnici na trajektu još uvijek čekaju upute: Jadrolinija prekinula sve linije s Italijom

Mjere opreza: Zbog koronavirusa u Hrvatskoj se odgađaju brojni koncerti, festivali, dodjele nagrada...

Kaže da ona i njoj bliski ljudi ostaju u kući te se nada da će se mjera svi pridržavati kako bi se virus napokon suzbio.

Na Twitteru se oglasio i košarkaš Rok Stipčević, koji trenutačno igra u klubu u Bologni.

Bolje spriječiti nego liječiti, kaže narodna poslovica! Draga moja Hrvatska, ne dopusti da se dogodi ono što se događa u Italiji. Ulice puste, dućani opustošeni, nakon 18 sati 'gase se svjetla' i onih najhrabrijih koji rade, svakim danom raste broj umrlih", napisao je Stipčević.

Objavio je još nekoliko upozorenja. Rekao je da među sve većim brojem zaraženih nisu samo stariji.

"Osobno poznajem ljude u najboljim godinama zatvorene u bolnicama, nedostaje respiratornih uređaja, ekonomija se ruši, burza pada u kontinuitetu, razvija se strah i panika."

..ZAUSTAVITE TO HRVATSKOJ, i pod hitno provedite najstrozije moguce mjere, zabrane, restrikcije, sto god, nemojte kasniti kao sto se to dogadja Italiji i kao sto se to dogodilo Kini! @novahr @JuricNovaTV