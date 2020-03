Italiju je kriza s koronavirusom pogodila teže nego ijedan drugi dio Europe, sa 7375 zaraženih i 366 mrtvih. Posljedice širenja virusa osjeća cijela zemlja. Hrvati koji žive u Italiji ispričali su nam kako žive u zemlji u kojoj epidemija uzima sve više maha.

Martina Polleto živi u Lombardiji u mjestu Montichiari u crvenoj zoni. "Stavili su nas u crvenu zonu prije dva dana, pa nam je još sve novo i vlasti još uvijek odlučuju što će biti. Potpuno su nepripremljeni za ovu situaciju. Nisu uzeli u obzir da je stanje alarmantno. Tek sad ljudi dolaze svijesti da se događa nešto ozbiljno. Ljudi su u panici i strah ih je", ispričala nam je Martina.

Talijanska vlada nametnula je karantenu milijunima ljudi u nadi da će spriječiti širenje koronavirusa, no još u petak Martinin muž mogao je nesmetano izaći iz Lombardije u druge zemlje.

"On vozi kamion i sve ove dane mogao je normalno ići u Njemačku i Austriju. U petak se vratio iz Švicarske. Sada je slobodan i tek nam trebaju javiti što će i kako biti dalje", kazala je.

U Martininu gradu od koronavirusa je umrlo četvero ljudi, a zaraženih je 20. Svi umrli starije su životne dobi. 57 ljudi stavljeno je u kućnu izolaciju jer su bili u kontaktu sa zaraženima.

Ljude je, kaže, strah, no to ih ne sprječava da idu u kafiće, a pravila da ne smiju do šanka nitko se ne drži. Smeta joj što se Talijani vrlo ležerno odnose prema upozorenjima vlasti.

"Osjeti se panika"

Petra Matejka podrijetlom je iz Kutine, trenutačno studira u Trentu, a živi u Longaroneu na sjeveru Italije.

Longarone se trenutačno ne nalazi u crvenoj zoni, ali Petra napominje kako im veliki problem stvara to što su svi gradovi oko njih u crvenoj zoni. I Venecija, i Padova, i Treviso, što znači da od tamo ljudi ne mogu izaći, ali ni ući.

U gradu Belluno, koji je 20-ak kilometara od Longaronea, ima 29 zaraženih, a 139 ih je u izolaciji.

"Ovdje se počinje osjećati gospodarska kriza jer tvrtke dosta posluju s Kinom. Zatvaraju se hoteli jer nema gostiju", napominje.

"Osjeti se panika. Ljudi ne izlaze. Krizu osjećaju i restorani i kafići. Ljudi se boje zaraze. Dućani su kod nas većinom prazni jer svi misle da će se uskoro prekinuti dostava namirnica, a to nije istina. Koliko sam čula, kamioni svejedno dolaze čak i iz crvene zone."

Smeta joj što čuje kako ljude iz zaraženih zona nazivaju monstrumima.

Kaže da ulice njezina grada ipak još nisu posve prazne jer ljudi idu na posao. Ipak, ako zaposlenik imalo kašlje, firma mu kaže da mora ostati doma, a puno njih radi od kuće.

Ljuta je na talijanske vlasti i ne misli da su pravovremeno reagirali.

"Trebali su odmah izolirati gradove u kojima se pojavila zaraza. Ljudi su razočarani jer žive od turizma".

Napominje da njezinu generaciju ne brine to što bi se oni mogli zaraziti, već da tu zarazu ne prenesu starijim ljudima, koji su ugrožena skupina.

"U pekarne i ljekarne ulaze najviše po tri osobe"

Riječanka koja živi u mjestu Noceto kraj Parme kaže kako je psihoza napravila svoje i nije ugodno.

"Škole su zatvorene već 14 dana. Svi bazeni, sva sportska događanja, sve manifestacije - ničega nema.

Sada smo u karanteni, znači maksimalno je ograničeno kretanje, stariji od 65 godina nikako ne smiju iz kuće. Skauti i volonteri nose im hranu i lijekove doma.

Ja radim od doma, klinci imaju online školu, suprug radi. Neke su firme zatvorene čim se otkrije da je netko bio u kontaktu s nekim bolesnim. Kafići i trgovački centri ne rade vikendom, a preko tjedna sve radi do 18 sati.

U pekarne, ljekarne i slično ulaze najviše po tri osobe. Kupovinu namirnica radimo svaka dva tjedna ili online. Malo je psihoza napravila svoje, nije ugodno. Svi se izuvamo, ribamo, nosimo dezinfekcijska sredstva u džepu", ispričala je Riječanka.