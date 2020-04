Otvorile su se tržnice, a trgovine od danas rade produženo. U cijeloj zemlji građani su pohrlili u predblagdansku kupovinu. Važno je opskrbiti se, ali još je važnije držati se pravila. Uskrs nije ukinuo epidemiju.

Gužve na tržnicama, gužve pred trgovinama. Iz cijele Hrvatske stižu iste slike. Nacionalni stožer civilne zaštite donio je odluku o otvaranju tržnica, a trgovine danas, sutra i u subotu rade produženo – do 20 sati. Mnogi su uoči Uskrsa pohrlili u kupovinu. Treba kupiti šunku, jaja, rotkvicu, mladi luk… Uskrs pred nama daje nam barem privid normalnog života. U ritualima priprema za blagdane ima nešto umirujuće, utješno u ovo vrijeme kad su nam se sve izokrenulo naglavačke.

No ne smijemo zaboraviti da naši životi, nažalost, još nisu normalni. Krivulja oboljelih od koronavirusa u većem dijelu svijeta, pa tako i u Hrvatskoj, još uvijek ide prema gore. Samo jučer u Hrvatskoj je zabilježen 61 novi slučaj, a 19 naših sugrađana do sada je preminulo. Čak i mala proklizavanja u pravilima mogu dovesti do velikih problema.

Ako budemo neoprezni, naša krivulja može skočiti vrlo brzo. Sve ovisi o nama.

Stručnjaci i istraživanja kažu da se zasad držimo dosta bolje od mnogih zemalja i baš zato sada ne smijemo zabrljati.

I da, rotkvica i mladi luk zdravi su i dobri za dišni sustav. Ali pazite da zbog njih ne završite na respiratoru.

Držite razmak od najmanje dva metra. Obavite što morate i vratite se u kuće. Dobro operite ruke. Pazite na sebe, svoju obitelj, ali i tuđe mame, tate, djedove i bake, djecu. Možda će zvučati grubo, ali poanta je da nas što više proslavi i idući Uskrs.