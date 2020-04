Gradonačelnica Supetra predlaže odgodu donošenja sezonskog cjenika za obalni linijski pomorski promet te da se tijekom turističke sezone zadrže cijene zimske tarife za trajektne linije.

Ivana Marković, gradonačelnica Supetra, u petak je uputila dopis Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture i Agenciji za obalni linijski pomorski promet da odgode donošenje sezonskog cjenika u obalnom linijskom pomorskom prometu. U dopisu predlaže da se tijekom turističke sezone 2020. godine zadrže cijene zimske tarife trajektnih karata kako bi se stvorio što povoljniji okvir za turiste.

''Turizam je uz poljoprivredu, ribarstvo i obrtništvo, najvažnija gospodarska grana na hrvatskim otocima te nam je svaki doprinos u olakšavanju dolaska turista na otok u ovom trenutku od presudne važnosti. Smatram kako su upravo otoci, kao prekrasne i geografski izolirane cjeline, oduvijek bili važan adut hrvatskog turizma te kako će to biti još više ove godine ukoliko se epidemiološka situacija uskoro popravi'', kaže Marković.

Na nadležno Ministarstvo i Agenciju za obalni linijski pomorski promet apelira da ozbiljno razmisle o odgodi cjenika te poduzmu sve kako bi se taj prijedlog mogao provesti u djelo do 29. svibnja 2020. godine, odnosno do kada vrijede zimske tarife.

''Dolazak jedne osobe na Brač vozilom sada košta 28,00 kn plus vozilo 124,00 kn (152,00 kn za jedan smjer), a nakon 29. svibnja bi trebala početi ljetna tarifa. To bi značilo da za jednu osobu i vozilo treba odvojiti 33,00 kn plus za osobno vozilo 154,00 kn, tj. 187,00 kn za jedan smjer'', objasnila je Ivana Marković.