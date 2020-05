Ministar zdravstva Vili Beroš gostovao je u Dnevniku Nove TV i razjasnio misterij viška putnika u famoznom avionu iz Frankfurta. Objasnio je kako je došlo do ovakve greške i jesu li svi putnici spornoga leta pronađeni.

Pojavile su se kontradiktornosti oko leta iz Frankfurta na kojemu je izbila zaraza. Ipak je na letu bilo 115 ljudi, a ne 74 kako se prvotno reklo. Ministar zdravstva Vili Beroš razjasnio je kako je došlo do takve zabune i jesu li pronađeni ostali putnici.

Croatia Airlines u međuvremenu je potvrdila da je zaraženo dvoje pilota s kobnog leta, ali ističu kako se zaraza ne može povezati s putnicima s tog leta.

"Ne bih rekao da je došlo do zbrke. Brojka je bila prva i preliminarna jer su se putnici obrađivali po skupinama. Do kolege Capaka došla je prva brojka, a kasnije su obrađeni svi putnici, popodne su obrađeni svi putnici i tako se došlo do konačne brojke. Sa tog leta nemamo puno dodatnih kontakata oboljelih. Svih 115 putnika je pronađeno, pozitivnih je 14", kazao je Beroš.

Hrvatski liječnički sindikat kaže da su im se javili liječnici iz nekih hrvatskih bolnica da su oni koji su bili u pričuvi ili ih se slalo na godišnji zbog rada u timovima, dobili manje plaće za travanj. Ministar je objasnio što se dogodilo.

"Početkom travnja izadali smo jasnu uputu koja se odnosi na obračun plaće i o korištenju godišnjih odmora. Vrlo jasno je napomenuto da nije moguće retroaktivno aktivirati godišnji odmor. Poslodavac mora isplatiti sate, a kad je riječ o prekovremenima, pitanje je da li ih je bilo toliko puno. Do sutra u 12 dobit ću izvješće od doktora Ćorušića s konkretnim podacima o konkretnom slučaju", napomenuo je.

Ministar je uvjeren kako je naš zdravstveni sustav spreman za ljeto.

"Naš zdravstveni sustav do sada je savršeno odradio svoju ulogu, no morat ćemo unaprijediti zdravstveni sustav na području naše obale. Imat ćemo sastanak s Ministarstvom turizma idući tjedan".

Najavio je kako je moguće da u svakom hotelu bude zdravstveno osoblje koje bi bilo zaduženo za turiste. "To se nalazi i u dokumentu Europske komisije. Naš zdravstveni sustav je potpuno spreman prilagoditi se novim okolnostima", rekao je i objasnio što će se dogoditi s turistima koji dođu kod nas na odmor i koji se zaraze, gdje će se taj pacijent liječiti i tko će snositi troškove liječenja.

"Odgovor na to pitanje ovisi o bilateralnim dogovorima s pojedinim zemljama. Postoje modaliteti, ovisit će o kliničkoj slici. Napravit ćemo dogovor sa svakom zemljom", kazao je.

Inspekcija ministarstva zdravstva bila je u KBC-u Split zbog zamjene identiteta dviju pacijentica. Ministar Beroš govorio je o nadzoru cijelog slučaja.

"Zdravstveni nadzor je izvršen. Uzeta je sva dokumentacija i dopis Hitne koja je vraćala pacijenticu. U tijeku je analiza svih tih dokumenata, jer doista je riječ o velikoj pogrešci. Netko će odgovarati, ako se tako utvrdi", rekao je.

Govorio je i o mjerama za izbore i što ako recimo neko mjesto ili županija bude moralo u karantenu za vrijeme parlamentarnih izbora.

"Sada je nemoguće predviđati što i kako, ali mjere za izbore su distanca i higijena. Možda na izbore ne s rukavicama, teško će biti potpisati se, ali.."

Odgovorio je i hoće li biti na listi HDZ-a. "Ja jesam član HDZ-a, jesam član HDZ-ove Vlade, ali o stranci ovisi moj budući angažman", kazao je. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković rekao je da će na listi biti najbolji ljudi iz HDZ-a, a ministar Beroš na to odgovara: "Bit ću počašćen ako budem među njima".

Na pitanje je li mu to želja, odgovara: "Želim urediti zdravstveni sustav, to mi je bila primarna ideja".

