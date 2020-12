Od 23. prosinca kretanje među županijama bit će zabranjeno. Zbog zabrana neki su već krenuli na put.

Na graničnom prijelazu Macelj od ponoći do 17 sati u Hrvatsku je ušlo gotovo 9000 putnika, odnosno 4000 vozila. Na ulazu u Hrvatsku čekalo se u prosjeku otprilike sat i pol. Slične gužve HAK očekuje i idućih dana. No promet bi, računa Stožer, trebao ipak posustati od srijede jer tada na snagu stupa zabrana napuštanja mjesta prebivališta i boravišta.

Uvode se propusnice, no njih neće moći dobiti bilo tko. Zahtjevi će se slati putem sustava e-građanin, od ponedjeljka ujutro. O pojedinom zahtjevu odlučivat će županijski stožeri. Svi oni osigurali su najmanje 10 ljudi koji će na izdavanju raditi.

Propusnice se uvode 23. prosinca u ponoć, a odluka o propusnicama ne odnosi se na osoblje nužno za održavanje prometa, dnevne migracije zaposlenih u službama zdravstvene zaštite, dostavu lijekova, komunalno, opskrbu plinom i strujom, zaštitarske službe, novinare, pacijente, putovanja na posao i s posla, žurne službe koje pomažu u sprečavanju širenja bolesti i diplomatsko osoblje. Građani Grada Zagreba mogu bez propusnice i u Zagrebačku županiju i obrnuto.

Već zatrpani upitima

Osim navedenih iznimki - neki od razloga za propusnicu su i

skrb o starijim i nemoćnim osobama s kojima niste u srodstvu,

pravo djece da provedu vikend ili praznik s roditeljem u slučaju rastave, ali i odlazak u hotel ili smještaj u kojem ste platili boravak.

Načelnik stožera Međimurske županije Josip Grivec kaže kako su već zatrpani upitima. No nemaju dovoljno informacija da na njih odgovore. Čekaju detaljnije upute.

"Pa mislim da će u uputstvima doći točna pravila igre kako bi mi točno znali tko može tko ne može jer ne bi smjelo doći do toga da to ovisi o nekakvom mom mišljenu", upozorava načelnik Stožera Međimurske županije. Broj dnevnih migracija u Međimurskoj županiji iznimno je velik. "Mi se spremamo, radit ćemo od 8 do 22 sata, ako treba dok god treba izdavat će se propusnice", napominje.

Prvi čovjek MUP-a Davor Božinović kaže da će učiniti sve da građani što prije dobiju propusnicu.

Propusnicu ćete trebati samo za napuštanje mjesta boravišta ili prebivališta, ali ne i za povratak. Prilikom ulaska i izlaska s područja županije morat ćete pokazati identifikacijsku ispravu, propusnicu, morate se pridržavati stroge mjere distance, ali se nikako ne smijete bespotrebno zadržavati na javnim prostorima. Ovakav režim putovanja, uz online nastavu i građane na kolektivnom godišnjem odmoru trebao bi dati rezultate.

A građani koji će mjere morati poštovati umorni su od koronavirusa.

"Mjere se mijenjaju iz dana u dan, nekako iz tjedna u tjedan, moramo se prilagoditi", smatra Zvonimir Šajkić iz Splita.

"To nam se dogodilo i u ožujku, mi smo bili lišeni slobode, morali smo imati propusnice, a nama su Fužine bile pune vlasnika kuća iz Zagreba, Rijeke, Istre", kaže Nataša Delak iz Fužina.

"Nećemo nigdje ići, čak neću ići ni kod svoje djece, a neću ni da oni kod mene dođu, baš mi je to tužno i jadno", poručuje Nada iz Osijeka. Koliko smo odgovorni u ovo blagdansko vrijeme bili - pokazat će brojke sredinom siječnja.

Dodajmo ovome da se u petak navečer na Bregani čekalo sat i pol vremena na ulazu u Hrvatsku. Očito su oni koji rade vani odlučili nešto ranije krenuti na praznike.

Detalji oko propusnica

Glavni ravnatelj policije Nikola Milina objasnio je detalje oko propusnica i koje će dokumente građani morati imati prilikom dolaska na policijski punkt. "Građani moraju imati ili propusnicu ili odgovarajući dokument za izuzetke, znači dokument da su zdravstveni djelatnici, diplomati, vojni djelatnici novinari, opskrba, promet i slično...."

Na pitanje je li policija spremna za novi režim po županijama odgovara:

"Policija je bila pripravna cijelo ovo vrijeme pandemije i u različitim provedbama mjera. Već je išla i uputa policijama, svim policijsim upravama da se pripreme, evo policija će uspostaviti otprilike 200 nadzornih točaka. Tijekom dana bit će angažirano 800 policajaca, oni će biti raspoređeni po punktovima", napomenuo je

Gužva je na svim graničnim prijelazima, a građani će očito iskoristiti ovo vrijeme do uvođenja propusnica. Policija će pojačati kontrole kao što ih i inače povećava tijekom blagdana i turističke sezone.

"Kao i inače, kada su blagdani, kada je sezona ili turistička ili blagdanska, policija se organizira s većim brojem službenika", ističe Milina. Prije tri tjedna su uvedene pooštrene mjere, a policija kontrolira njihovo provođenje. Milina je otkrio brojke.

"Policija je cijelo vrijeme uključena i prije novih mjera. Imamo 7 slučaja što se tiče privatnih okupljanja, gdje je policija postupala. Nije bilo upada u kuće. Policija je tu profesionalno utvrdila činjenično stanje. 27 događaja je bilo gdje je policija kaznila zbog nenošenja maski. U prosincu imamo 20 kaznenih djela što se tiče širenja i prenošenja zaraznih bolesti", otkrio je Milina.





