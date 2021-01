Epidemiolog Branko Kolarić otkriva koliko su kašnjenja isporuke cjepiva narušila ritam cijepljenja.

U Hrvatskoj je u posljednja 24 sata oboljelo 336 osoba od koronavirusa, a umrlo je 29, izvijestio je u nedjelju Nacionalni stožer civilne zaštite. Službeno je da će mjere ostati na snazi do sredine veljače, a kako će biti dalje, odlučit će Vlada i Stožer.

Epidemiolog Branko Kolarić, član Vladinog znanstvenog savjeta, otkriva hoće li i kada doći do popuštanja mjera.

"Sada trebamo razmišljati o cjepivu i kako prije procijepiti ljude, osigurati cjepivo i mislim da nam je to prioritet. Prošle smo godine u prosincu imali 7300 umrlih, a prošlih nekoliko godina bilo je četiri do pet tisuća, dakle imamo daleko najveći broj umrlih. To nam je epidemija napravila. Stožer je popustio mjere što se tiče škola, vraćaju se osnovnoškolci, što je isto relativno veliki rizik zbog mutacije korone. I tu je već povećani rizik, a mutacije još nismo detektirali u Hrvatskoj", kazao je.

Nije za otvaranje kafića i fitnes centara. "Sada trenutno ne. Kad pogledamo što rade druge države, mi imamo mjere koje su relativno blaže. Druge države imaju rigoroznije mjere. Ja sam svjestan da smo umorni i najradije bi da se ovo ne događa, ali ako se mi pravimo da nema epidemije, ne znači da je neće biti. Sada smo jedva došli u fazu da zdravstveni sustav može udahnuti zrak. Ako se sjetimo, prije mjesec dana nismo imali mjesta na intenzivnim jedinicama", upozorava.

Odgovorio je hoće li u Hrvatskoj starije od 65 godina cijepiti cjepivom AstraZenece. "To ćemo odlučiti kada HALMED napravi registraciju. Dakle EU agencija za lijekove je dozvolila cjepljenje svih skupina, a u Hrvatskoj još nismo donijeli takvu odluku. Istraživanja su provedena do 55 godina i čekamo još neke dodatne informacije od proizvođača. Dakle, ta odluka još nije donesena", pojasnio je Kolarić.

Kašnjenja isporuke cjepiva narušila su ritam cijepljenja. "To se pokazao kao problem na razini EU-a i da je bilo po dogovorenom, mi bi od sutra cijepili starije dobne skupine, a onda kroz mjesec, dva, ljude ispod 65 godina. Sada se to odgađa".

Sve više se spominje tzv. "dugi COVID"- simptomi ostaju mjesecima nakon preboljenja. Kolarić objašnjava koliko to može biti opasno.

"To još uvijek proučavamo, ali imamo relativno značajan broj ljudi koji imaju kronične simptome...kronični umor, ispadanje kose... svakako postoje kronične posljedice ove bolesti", upozorava.

Hrvatska je danas premašila brojku od 5000 umrlih. Kolarić napominje kako ne bi u to vjerovao da mu je to rekao netko prije godinu dana. "NItko to nije očekivao", kazao je.

