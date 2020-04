Znanstvenik Gordan Lauc na svom je profilu na Facebooku prenio vijest o koronavirusu jučer objavljenu u New England Journal of Medicine. Objasnio je što ta vijest znači za Hrvatsku.

Gordan Lauc navodi da ta iznimno zanimljiva informacija budi optimizam te da je objavljena u najuglednijem medicinskom časopisu na svijetu i u najvećem broju slučajeva ono što je tamo objavljeno smatra se vrlo pouzdanom informacijom.

Napisao je da je ''preveo'' neke od najzanimljivijih informacija na "normalni" jezik:

''1) Od 211 trudnica koje su primljene u bolnicu radi porođaja između 22. ožujka i 4. travnja, njih 33 bile su pozitivne na COVID-19, dakle više od 15 %. Ako pretpostavimo da su se trudnice ipak malo više pazile, da je odonda prošlo još 10 dana te da postoji određeni postotak lažno negativnih testova, za očekivati je da je u New Yorku do danas već negdje između 20 i 40 posto populacije zaraženo virusom SARS-Cov-2. (U Hrvatskoj je taj broj bitno niži jer smo epidemiju zaustavili puno ranije)

2) Od 33 trudnice pozitivne na COVID, njih 29 nije imalo nikakve simptome (gotovo 90 %). Tijekom hospitalizacije temperaturu su razvile još njih tri, što znači da oko 80 % mladih žena zaraženih virusom SARS-Cov-2 ne pokazuje nikakve simptome bolesti. Ovo je slična brojka onoj koju su nedavno objavili u Kini, tako da se čini sve vjerojatnijim da velik udio zaraženih stvarno ne razvija nikakve ili razvija vrlo blage simptome'', napisao je Lauc.

''Što to znači za nas? Situaciju iz New Yorka i analizu na trudnicama nije moguće potpuno preslikati i generalizirati, no mislim da se na temelju tih informacija mogu dosta pouzdano tvrditi dvije stvari:

1) Virus se širi puno brže no što su to prve procjene predviđale. Zaraženih je jako puno, a većina njih (možda čak 80 %) nema nikakve simptome i potpuno se neprimijećeno kreću u populaciji

2) Teški i smrtni slučajevi koje vidimo samo su vrh ledenog brijega zaraženih'', naveo je.

Lauc kaže da se može zaključiti da bilo tko, uključujući i nas same, možda širi virus. ''Od njega se jako teško možemo zaštiti i vjerojatno ćemo svi doći u kontakt s virusom prije razvoja cjepiva ili čarobnog lijeka. No većina ljudi, čak i onih starijih i bolesnih, neće razviti teške simptome, dakle nema razloga za pretjeranu paniku i strah. No ovaj je virus i dalje jako opasan i dio ljudi razvit će teške simptome, ili čak umrijeti od njega. Zbog toga se svi moramo ponašati krajnje odgovorno i truditi se da ne širimo virus: izbjegavati kontakte s drugim ljudima, prekriti nos i usta nekakvom maskom, šalom ili sl. kad smo u zatvorenim prostorima ili blizu drugih ljudi te što češće prati ruke toplom vodom i sapunom'', zaključio je.