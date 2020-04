Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak ponavlja da nema političkih ambicija, a u intervjuu za DNEVNIK.hr odbio je odgovoriti na pitanje je li član HDZ-a. Fotografija je odgovorila umjesto njega.

Nakon što se pojavila snimka ravnateljice Klinike za infektivne bolesti Alemke Markotić iz kampanje Kolinde-Grabar Kitarović, pa nakon odluke od neradnoj nedjelji i popuštanju mjera za održavanje misa prije drugih okupljanja, postavilo se pitanje jesu li odluke Nacionalnog stožera stručne ili političke.

Najdulje je odolijevao Krunoslav Capak. U intervjuu za DNEVNIK.hr nije želio odgovoriti na pitanje je li član HDZ-a. ''To ću ostaviti za sebe... privatno pitanje, privatan odgovor... molim vas da me to ne pitate'', odgovorio je. Od njega nismo mogli dobiti odgovor, tu jednu riječ - da ili ne, ali zato se pojavila fotografija. A ona, kao što je poznato, govori više od tisuću riječi.

Krunoslav Capak na skupštini HDZ-a Šestine Foto: Facebook/PO HDZ Podsljeme

Capak je u intervjuu više puta naglasio da nema političkih ambicija, pa ostaje nepoznato zašto se onda učlanio u političku stranku. Pitali smo ga što bi bilo kad bi ga premijer Andrej Plenković odlučio počastiti mjestom na listi za izbore. "O svim situacijama ću razmisliti ako se one dogode. Nemam političkih ambicija. Znate kako je to rekao pokojni predsjednik Tuđman: 'Ki bi da bi.' Dakle, nećemo sad o tome. Ne znamo što nam život nosi. U svakom slučaju, ja nemam političkih ambicija'', zaključio je.

"Čudi me da se osobu koja se pokazala kao stručnjak sada pokušava kompromitirati time što je član HDZ-a. Nisam znao da je on član HDZ-a niti sam to stavljao u pitanje. Prema mojim saznanjima, on je član i na to sam ponosan", rekao je za N1 predsjednik kluba HDZ-a Branko Bačić. Nije znao odgovoriti je li i Alemka Markotić članica HDZ-a.