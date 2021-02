Danas je dan crvenih haljina. Dan podizanja svijesti o moždanom udaru kod žena. Moždani udar prvi je uzrok invaliditeta i drugi uzrok smrtnosti u Hrvatskoj, a češće pogađa žene nego muškarce.

Tog se jutra prije godinu i pol Astrid iznenada život promijenio iz temelja. Dva moždana udara u jednom danu dovela su je na početak.

"Tjedan dana sam bila u bolnici, onda povratak kući i ispočetka sam učila hodati", prisjetila se Astrid Malvić iz Škrljeva.

Uz sitne posljedice, danas se osjeća dobro. No, moždani udar kod žena češće dovodi do smrti nego kod muškaraca. Uz nerazumljiv govor, oduzetost polovine lica i tijela kod žena razlog za uzbunu su i još neki simptomi.

"Naglo nastala glavobolja, naglo nastale promjene ponašanja, gubitak memorije, neke nespecifične vrtoglavice, to su simptomi koji se najčešće zanemaruju", kaže David Bonifačić iz KBC-a Rijeka. A mogu biti pogubni.

Moždani udar svake godine ubije dvostruko više žena nego karcinom dojke. Žene su u većoj opasnosti od muškaraca zbog hormonalnog statusa, trudnoće, ali i dužeg životnog vijeka.

Kako se sačuvati

"Primarna prevencija, promjena životnog stila. Povećati fizičku aktivnost, kontrolirati tlak, masnoću. Posebno obratiti pažnju u periodu oko trudnoće jer je to rizični faktor, obratiti pažnju na oralne kontracepcije", objašnjava Vladimira Vuletić, pročelnica za neurologiju KBC Rijeka.

I posvetiti se sebi. Svaki dan, a posebno danas. Prvi petak u veljači je Dan crvenih haljina.

Videom na to upozoravaju djelatnici klinike za neurologiju KBC-a Osijek, a jedna od začetnica akcije u Hrvatskoj, docentica Roje Bedeković, poziva da se ne zanemaruju simptomi čak i u vrijeme pandemije.

"Infekcija koronavirusom je stanje s pojačanom sklonošću pojačanog zgrušavanja krvi što je automatski implicira i veći rizik od moždanog udara, a kad tome dodamo stres, onda se taj rizik višestruko povećava", kaže Marina Roje Bedeković, prva dopredsjednica Hrvatskoj neurološkog društva.

U opasnosti su i žene s drugim oboljenjima.

"Kad muškarac razvije šećernu bolest on dobiva povećan rizik od infarkta 2-3 puta, kad žena dobije dijabetes njen rizik raste 5-7 puta", kaže Alen Ružić, ravnatelj KBC-a Rijeka.

Iako opaka i podmukla bolest moždani udar može se spriječiti i to do 80% tako da slušate svoje tijelo i same sebe stavite na prvo mjesto.

Reporterka Marina Bešić Đukarić javila se uživo iz Osijeka iz Hrvatskog narodnog kazališta, koje treću godinu zajedno sa Županijom sudjeluje u projektu "Žene u crvenom", gdje je razgovarala s intendanticom Draženom Vrseljom i kardiologom osječkog KBC-a dr. Robertom Štajnerom.

Vrselja kaže da HNK već treću godinu za redom sudjeluje u Danu crvenih haljina, a danas to čine Dramskom premijerom "Udovica" poljskog autora Sławomira Mrożeka koji se bavi tetrom apsurda.

Steiner kaže da je COVID-19 je trenutno dominantna tema, ali ljudi su i dalje željni kretanja i gibanja. "Sve što treba u prevenciji je kretanje i gibanje, i da se izbjegne sjedilačnki način života i da se bude na zraku", kaže kardiolog te dodaje kako se protiv bolesti treba boriti druženjem, izlascima, kontrolom tlaka, prestati pušiti, kontrolirati tjelesnu težinu....

Dodao je kako muškarce zahvaća opstruktivni oblik bolesti, a žene neopstruktivni.

