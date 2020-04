U zagrebačkoj Klinici za infektivne bolesti "dr. Fran Mihaljević" izolirali su virus COVID-19, odnosno uzgojili ga u laboratorijskim uvjetima.

"Uzgojili smo virus u laboratorijskim uvjetima iz brisa pacijenta koji je bio pozitivan na SARS-COV-2", kazala je biologinja u Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Željka Mačak Šafranko za RTL.

Prvi je to korak za razvoj cjepiva, ali i brojna druga istraživanja i projekte.

"Kao prvo je tu neka stvar da se cijeli virusni genom sekvencionira, da se vidi kakav je slijed nukleotida, da se vide razlike prema nekim drugim sojevima, da se napravi neka generalna karakteristika. Kako raste u kulturi, brže, sporije, kako jako se umnožava...", objasnio je Ivan Christian Kurolt, biolog u Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević".

Mačak Šafranko ističe kako se dobro sjeća tog dana.

"Bili smo u totalnom kaosu. Radili smo cijeli tjedan od jutra do mraka. Totalni kaos, hrpa uzoraka za testiranje... Međutim, znanstvena znatiželja je tu nekako prevladala da sam ja uspjela otići u taj laboratorij, staviti taj bris na stanice. Nakon pet dana sam došla i vidjela da ima virusa. To smo kasnije molekularnim metodama i potvrdili. Osjećala sam se ponosno i sretno. Nisam mislila da će to ići baš tako lako", objasnila je biologinja Željka Mačak Šafranko.

Izolirani virus poslali u Njemačku

Njihov tim nije sam. Izolirani virus poslali su u Njemačku. I to dan nakon potresa koji je pogodio Zagreb, 22. ožujka,. Kažu kako im je Ured bio potpuno uništen.

"To da smo dobili izolat iz Hrvatske. Nama je to bilo jako važno jer jednom kada ustanovimo da jedna tvar može djelovati protiv virusa, mi moramo dokazati da ta tvar ne djeluje samo protiv lokalnih virusa, nego da je šire primjenjiva", rekao je voditelj tima pri Helmholtz centru za infektivna istraživanja u Njemačkoj, Luka Čičin-Šain.

Uz hrvatski izolat imaju njemački, austrijski, sa sjevera Italije i uskoro iz SAD-a.

"Do cjepiva treba sigurno godina dana, možda i više, ali nisu stvari tako crne kako se čini na prvi pogled. Prije nego budemo imali neko efikasno cjepivo, vrlo je vjerojatno da ćemo imati mogućnost liječenja ovoga virusa", kaže Čičin-Šajn.

Markotić: "Veliki uspjeh za Kliniku za infektivne bolesti i za Hrvatsku"

Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti "Dr Fran Mihaljević" Alemka Markotić istaknula je za RTL da je veliki uspjeh i za Kliniku i za Hrvatsku to što su na Klinici uspjeli izolirati virus COVID-19.

"No, u prvom redu je to uspjeh za tim koji dugo vodim. Međutim, oni su se sada već osamostalili i većinu toga su radili samo uz moje znanje, ali vrlo samostalno. Imati svoj virus, izolirati domaći soj virusa je velika stvar. Možete ući u sve znanstveno-istraživačke i kliničke studije u svijetu, a bitno je i zbog suradnje koju imamo s našim partnerima u svijetu. Njima smo i poslali virus i pomoći će im u karakterizaciji tog virusa, ali moguće i u razvoju nekakvih cjepiva", kazala je Markotić.

Otkrila je i da je Klinika prije nekoliko dana dobila ponudu i da se uključi istraživanje američke biotehnološke kompanije.

"Oni rade najmoderniju staničnu bioterapiju koju primjenjuju u tumorima, ali isti principi bi se mogli primijeniti i u borbi protiv virusa. Ponuda je vrhunska, ali vidjet ćemo hoćemo li se moći dogovoriti", kazala je Markotić. (Hina)