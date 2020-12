Situacija s koronom, dislocirani odjeli i nagli dolazak velikog broja ljudi u bolnice traže sve više medicinskog osoblja. S druge strane, mnogima se ne zasniva radni odnos u bolnici baš u trenutku kada odjelima hara virus. Splitska bolnica je oglasila da zapošljava 50 njegovateljica. Uvjet je samo osnovna škola i tečaj za njegovateljice.

Splitski Zavod za zapošljavanje potvrdio nam je da je splitska bolnica oglasila da traži 50 njegovateljica. Korona dodatno radi problem s osobljem u splitskoj bolnici. Na zadnjem natječaju tražilo ih se 70, javilo ih se samo 14. Čini se da je to razlog što se sada traže njegovateljice .

Rast COVID pacijenata traži sve više osoblja, manjak se osjeti. Pa će i njegovateljice sigurno pomoći

"Bilo bi bolje da su medicinske sestre, a kad ih nema, dobro je i ovako", kaže jedan građanin.

U splitskoj bolnici jučer nisu našli vremena za ovu temu. Zavod za zapošljavanje kaže nam kako su njegovateljice u zadnje vrijeme jako tražene te ih dodatno obrazuju. Posao njegovateljice u Domu za starije je da presvuku korisnike, okupaju ih, nahrane, prazne katetere i slično. No, što će se od njih očekivati u bolnici kada jednostavno bude nedostajalo stručnog kadra?

"Ne može zamijeniti stručnu osobu, može pripomoći u hranjenju i to, ali to isto nije dovoljno", kaže jedna građanka.

"Fali kadra, ali koliko su one stručno osposobljene za to? Osnovna škola i tečaj. Meni to nije dovoljno", smatra Marica Plejić iz Splita.

Bi li Zadranke bile njegovateljice?

"Ne, moj brat je medicinski brat, radi na COVID odjelu, njemu je teško s time se nositi, a kamoli nekome tko nije ni u srednju medicinsku išao", kaže Matea iz Zadra.

"Da nemam posla bih, ja bih se uvijek borila za sebe, svoje dijete i muža", kaže Natali Klarić.

Ravnatelj riječke bolnice kaže da su upravo zaposlili nove sestre, ali imaju i čak 300 njegovateljica.

"Što se tiče njegovateljica, one ne spadaju u medicinsko osoblje, ali daju velik doprinos u hranjenju i brizi oko pacijenata", kaže Alen Ružić, ravnatelj KBC-a Rijeka.

Ministar zdravstva Vili Beroš zna za manjak sestara. Rješenje vidi u seljenju sestara na kritična područja.

"Situacija u Hrvatskoj je takva kakva je. Internom mobilizacijom preraspodijelit ćemo kadrove, domaćini nude smještaj i to je rješenje", kaže Beroš.

Ali problem je što broj oboljelih raste u svim područjima Hrvatske i svi trebaju svoje medicinsko osoblje.

