Europski regulator uvjetno je u četvrtak odobrio uporabu antivirusnog lijeka remdesivira proizvođača Gilead Sciences Inc. za oboljele od bolesti covida-19, što je prvi lijek koji je dobio preporuku na Starom kontinentu.

Europska agencija za lijekove (The European Medicines Agency, EMA) objavila je u četvrtak da je njezin odbor CHMP (human medicines committee) preporučio primjenu remdesivira u odraslih osoba i djece od 12 godina starosti u kojih dijagnosticirana upala pluća iziskuje primanje kisika.

Cijena lijeka u Europi još nije poznata. U Sjedinjenim Državama remdesivir bi mogao stajati do 5.080 po tretmanu, a generički lijek indijskog proizvođača mogao bi se prodavati po cijeni između 5.000 do 6.000 rupija što je od 66,13 do 79,35 dolara.

Uvjetno zeleno svjetlo EMA-e znači da liječnici mogu prepisivati remdesivir, koji će se u Europi zvati Veklury kada ga odobri Europska komisija, a ona obično slijedi preporuke CHMP-a.

Uvjetno odobrenje za prodaju u Europskoj uniji dopušta da se terapija počne prodavati u godini u kojoj su raspoloživi svi podaci o djelovanju lijeka i njegovim nuspojavama

Gilead mora konačne podatke predati do prosinca.

Potražnja za tim lijekom porasla je otkako se u kliničkim ispitivanjima pokazao kao lijek koji najviše obećava.

Studija koju je proveo EMA pokazala je da se oboljeli od covida-19 oporavljaju prosječno četiri dana brže od drugih bolesnika.

Isprva razvijen kao lijek protiv hemoragijske groznice ebole, remdesivir iz laboratorija američkog proizvođača Gilead prva je terapija koja je pokazala izvjesnu učinkovitost u hospitaliziranih pacijenata oboljelih od covida-19 u kliničkom ispitivanju većih razmjera, iako se ukupan učinak smatra skromnim, piše agencija France presse.

Gilead očekuje da će do kraja godine proizvesti više od dva milijuna doza, što je dvostruko više od prvotnog cilja. Također planira početi jednostavnije oblike za primjenu, kao inhalator u odnosu na intravenozno pakiranje.

Remdesivir je već odobren za hitnu primjenu u nekoliko teško oboljelih pacijenata u Sjedinjenim Državama, Indiji i Južnoj Koreji, a konačno odobrenje dale su i japanske vlasti.