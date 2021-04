Johnson & Johnson u ponedjeljak je počeo državama Europske unije dostavljati svoje cjepivo protiv COVID-19 u jednoj dozi, objavio je zastupnik Europskog parlamenta.

Tvrtka je prvotno planirala započeti dostavu cjepiva početkom travnja, no to je odgođeno zbog poteškoća u proizvodnji, prenosi Reuters.

''Johnson & Johnson danas je započeo slati pošiljke cjepiva Europskoj uniji", objavio je Peter Liese, eurozastupnik iz redova Kršćansko-demokratske unije (CDU) njemačke kancelarke Angele Merkel.

Johnson & Johnson testira svoje cjepivo na adolescentima

Johnson & Johnson greškom upropastio 15 milijuna doza cjepiva protiv koronavirusa, dovoljno da se čitava Hrvatska procijepi gotovo četiri puta

Američka tvrtka obvezala se EU-u do kraja lipnja dostaviti 55 milijuna te još 120 milijuna doza u trećem kvartalu, rekao je ovaj mjesec povjerenik Europske komisije za industriju Thierry Breton.

''Donedavno je bilo nejasno hoće li održati to obećanje. No, 50 milijuna doza je sigurno za drugi kvartal", kazao je Liese. Dodao je da je tu informaciju dobio iz same tvrtke i iz Europske komisije koja koordinira pregovore s farmaceutskim kompanijama.