Epidemiologinja Iva Pam Novosel otkrila je ima li optimizma u suzbijanju pandemije, što je to pandemijski umor te može li se predvidjeti kada će svi građani biti cijepljeni.

U zagrebačkoj Tkalčićevoj, ulici restorana i kafića, koji rade do 22h sata, večeras je određen broj ljudi.

Epidemiolozi su preporučili pojačan nadzor tih neformalnih okupljanja kao što su bila ona ispred HNK-a. O tome smo razgovarali s epidemiologinjom iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Ivom Pem Novosel.

''Svako veliko okupljanja bez držanja razmaka, bez nošenja maski može dovesti do mogućeg prijenosa zaraze, pogotovo okupljanje većeg razmjera koje duže traje'', rekla je Pem Novosel.

Upitana je li moguće povećanje broja zaraženih zbog sprovoda s više od tisuću ljudi, Pem Novosel odgovara: ''Ljudi su većinom nosili maske, nadamo se da neće doći do prijenosa i do velikog broja zaraženih, iako je moguće da bude i takvih posljedica.''

Već godinu dana Hrvatska živi pod strogim pravilima, da se suzbije širenje koronavirusa. Ljudima je već dosta svega, a proljepšanjem vremenskih uvjeta više vremena provode u prirodi. ''Dolazi do određenog zasićenja. Postoji stručni izraz, a to je pandemijski umor, kada se ljudi zasite od provođenja i držanja mjera i zato apeliramo i ovim putem da je prerano za opuštanje'', objasnila je.

Popuštanje mjera, kao i novi sojevi koronavirusa utječu na povećanje broja zaraza u Hrvatskoj, no optimizma ima, kaže Iva Pam Novosel. ''Vjerujemo da kada bi uspjeli održati tedenciju cijepljenja, kada bi se držali mjera da ćemo do ljeta ipak imati, nadamo se i vjerujemo, povoljniju situaciju, a osobito do jeseni''.

Prognoze o procijepljenosti stanovništva nije moguće predvidjeti jer distribucija cjepiva je trenutno u kaosu.

