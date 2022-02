Mayer je istaknula da se još uvijek ne može reći je li trenutna epidemiološka situacija vrhunac petog vala i navela je da brojke mogu ponovo rasti za nekoliko dana. Dotaknula se i hospitalizacije pacijenata zbog zaraze koronavirusom.

Epidemiologinja HZJZ-a Dijana Mayer rekla je za DNEVNIK.hr da se trenutno ne može prognozirati je li završio vrhunac petog vala.

"Zasad je teško reći, brojke jesu nešto manje, ali teško bi bilo reći da je završio vrhunac petog vala s obzirom na omikron i njegove karakteristike. Može se dogoditi da će ponovo za dva-tri dana brojevi rasti za 500 do 1000, pa bi se ja još koji dan strpjela. Ali ako pogledamo samo brojke - one jesu u laganom padu, ali je to još jako daleko od nekakvih zaključaka da bi mogli reći da je to baš pad", objasnila je.

Kada se govori o hospitalizacijama - bolnička slika je prilično stabilna. "Iz iskustva koje imamo s omikronom vidimo da su hospitalizacije stabilne, da ne rastu. Ako nam ne dođe novi virus s drugačijim mutacijama, zarazniji, opasniji, koji će raditi teže kliničke slike - vjerujem da će hospitalizacije ostati u tom broju u kojem jesu", dodala je.